Apertum (APTM) Carta Harga Langsung
Apertum (APTM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.312
$ 1.312$ 1.312
24J Rendah
$ 1.384
$ 1.384$ 1.384
24J Tinggi

$ 1.312
$ 1.312$ 1.312

$ 1.384
$ 1.384$ 1.384

$ 1.972488445629584
$ 1.972488445629584$ 1.972488445629584

$ 0.7208375990263015
$ 0.7208375990263015$ 0.7208375990263015

-1.12%

-2.48%

-9.69%

-9.69%

Apertum (APTM) harga masa nyata ialah $ 1.333. Sepanjang 24 jam yang lalu, APTM didagangkan antara $ 1.312 rendah dan $ 1.384 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APTM sepanjang masa ialah $ 1.972488445629584, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.7208375990263015.

Dari segi prestasi jangka pendek, APTM telah berubah sebanyak -1.12% sejak sejam yang lalu, -2.48% dalam 24 jam dan -9.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Apertum (APTM) Maklumat Pasaran

No.447

$ 75.50M
$ 75.50M$ 75.50M

$ 130.01K
$ 130.01K$ 130.01K

$ 2.80B
$ 2.80B$ 2.80B

56.64M
56.64M 56.64M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

56,966,444.693593
56,966,444.693593 56,966,444.693593

2.69%

APERTUM

Had Pasaran semasa Apertum ialah $ 75.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 130.01K. Bekalan edaran APTM ialah 56.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 56966444.693593. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.80B.

Apertum (APTM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Apertum hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0339-2.48%
30 Hari$ -0.339-20.28%
60 Hari$ +0.088+7.06%
90 Hari$ +0.325+32.24%
Perubahan Harga Apertum Hari Ini

Hari ini, APTM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0339 (-2.48%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariApertum

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.339 (-20.28%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Apertum

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, APTM mengalami perubahan sebanyak $ +0.088 (+7.06%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Apertum

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.325 (+32.24%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Apertum (APTM)?

Semak Apertumhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Apertum (APTM)

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Apertum tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Apertum pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak APTM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Apertum di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Apertum anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Apertum Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Apertum (APTM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Apertum (APTM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Apertum.

Semak Apertum ramalan harga sekarang!

Tokenomik Apertum (APTM)

Memahami tokenomik Apertum (APTM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token APTM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Apertum (APTM)

Mencari cara membeli Apertum? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Apertum di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

APTM kepada Mata Wang Tempatan

1 Apertum(APTM) ke VND
35,077.895
1 Apertum(APTM) ke AUD
A$1.98617
1 Apertum(APTM) ke GBP
0.97309
1 Apertum(APTM) ke EUR
1.11972
1 Apertum(APTM) ke USD
$1.333
1 Apertum(APTM) ke MYR
RM5.5986
1 Apertum(APTM) ke TRY
55.01291
1 Apertum(APTM) ke JPY
¥194.618
1 Apertum(APTM) ke ARS
ARS$1,948.81934
1 Apertum(APTM) ke RUB
110.75897
1 Apertum(APTM) ke INR
117.35732
1 Apertum(APTM) ke IDR
Rp21,852.45552
1 Apertum(APTM) ke KRW
1,841.15293
1 Apertum(APTM) ke PHP
75.88769
1 Apertum(APTM) ke EGP
￡E.64.09064
1 Apertum(APTM) ke BRL
R$7.07823
1 Apertum(APTM) ke CAD
C$1.82621
1 Apertum(APTM) ke BDT
162.3594
1 Apertum(APTM) ke NGN
1,992.51508
1 Apertum(APTM) ke COP
$5,207.03125
1 Apertum(APTM) ke ZAR
R.23.15421
1 Apertum(APTM) ke UAH
54.87961
1 Apertum(APTM) ke VES
Bs213.28
1 Apertum(APTM) ke CLP
$1,266.35
1 Apertum(APTM) ke PKR
Rs378.35872
1 Apertum(APTM) ke KZT
721.31296
1 Apertum(APTM) ke THB
฿42.21611
1 Apertum(APTM) ke TWD
NT$40.13663
1 Apertum(APTM) ke AED
د.إ4.89211
1 Apertum(APTM) ke CHF
Fr1.03974
1 Apertum(APTM) ke HKD
HK$10.37074
1 Apertum(APTM) ke AMD
֏509.7392
1 Apertum(APTM) ke MAD
.د.م11.95701
1 Apertum(APTM) ke MXN
$24.48721
1 Apertum(APTM) ke SAR
ريال4.99875
1 Apertum(APTM) ke PLN
4.78547
1 Apertum(APTM) ke RON
лв5.70524
1 Apertum(APTM) ke SEK
kr12.31692
1 Apertum(APTM) ke BGN
лв2.19945
1 Apertum(APTM) ke HUF
Ft439.19684
1 Apertum(APTM) ke CZK
27.39315
1 Apertum(APTM) ke KWD
د.ك0.406565
1 Apertum(APTM) ke ILS
4.43889
1 Apertum(APTM) ke AOA
Kz1,215.12281
1 Apertum(APTM) ke BHD
.د.ب0.502541
1 Apertum(APTM) ke BMD
$1.333
1 Apertum(APTM) ke DKK
kr8.41123
1 Apertum(APTM) ke HNL
L34.96459
1 Apertum(APTM) ke MUR
60.31825
1 Apertum(APTM) ke NAD
$23.15421
1 Apertum(APTM) ke NOK
kr13.05007
1 Apertum(APTM) ke NZD
$2.22611
1 Apertum(APTM) ke PAB
B/.1.333
1 Apertum(APTM) ke PGK
K5.57194
1 Apertum(APTM) ke QAR
ر.ق4.85212
1 Apertum(APTM) ke RSD
дин.132.03365

Apertum Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Apertum, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Apertum Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Apertum

Berapakah nilai Apertum (APTM) hari ini?
Harga langsung APTM dalam USD ialah 1.333 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa APTM ke USD?
Harga semasa APTM ke USD ialah $ 1.333. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Apertum?
Had pasaran untuk APTM ialah $ 75.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran APTM?
Bekalan edaran APTM ialah 56.64M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) APTM?
APTM mencapai harga ATH sebanyak 1.972488445629584 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa APTM?
APTM melihat harga ATL sebanyak 0.7208375990263015 USD.
Berapakah jumlah dagangan APTM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk APTMialah $ 130.01K USD.
Adakah APTM akan naik lebih tinggi tahun ini?
APTM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak APTMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:19:33 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

