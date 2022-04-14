Tokenomik Apertum (APTM)

Lihat cerapan utama tentang Apertum (APTM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Apertum (APTM) Maklumat

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Laman Web Rasmi:
https://apertum.io
Kertas putih:
https://apertum.io/apt-whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://explorer.apertum.io

Apertum (APTM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Apertum (APTM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 77.07M
$ 77.07M$ 77.07M
Jumlah Bekalan:
$ 57.41M
$ 57.41M$ 57.41M
Bekalan Edaran:
$ 57.09M
$ 57.09M$ 57.09M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.84B
$ 2.84B$ 2.84B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.969
$ 1.969$ 1.969
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.7208375990263015
$ 0.7208375990263015$ 0.7208375990263015
Harga Semasa:
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

Tokenomik Apertum (APTM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Apertum (APTM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token APTM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token APTM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik APTM, terokai APTM harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.