1 APU ke USD Harga Langsung:

$0.0001722
Apu Apustaja (APU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:06:47 (UTC+8)

Apu Apustaja (APU) Maklumat Harga (USD)

Apu Apustaja (APU) harga masa nyata ialah $ 0.0001722. Sepanjang 24 jam yang lalu, APU didagangkan antara $ 0.0001694 rendah dan $ 0.0001747 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APU sepanjang masa ialah $ 0.001467208055895663, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000001170769029.

Dari segi prestasi jangka pendek, APU telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, +1.35% dalam 24 jam dan +5.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Apu Apustaja (APU) Maklumat Pasaran

No.528

$ 58.19M
$ 58.19M$ 58.19M

$ 34.41K
$ 34.41K$ 34.41K

$ 72.44M
$ 72.44M$ 72.44M

337.89B
337.89B 337.89B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

337,892,107,625.5295
337,892,107,625.5295 337,892,107,625.5295

80.31%

ETH

Had Pasaran semasa Apu Apustaja ialah $ 58.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 34.41K. Bekalan edaran APU ialah 337.89B, dengan jumlah bekalan sebanyak 337892107625.5295. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 72.44M.

Apu Apustaja (APU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Apu Apustaja hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000002294+1.35%
30 Hari$ -0.0000967-35.97%
60 Hari$ -0.0000582-25.27%
90 Hari$ -0.0000159-8.46%
Perubahan Harga Apu Apustaja Hari Ini

Hari ini, APU mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000002294 (+1.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariApu Apustaja

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000967 (-35.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Apu Apustaja

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, APU mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000582 (-25.27%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Apu Apustaja

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000159 (-8.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Apu Apustaja (APU)?

Semak Apu Apustajahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Apu Apustaja (APU)

APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

Apu Apustaja tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Apu Apustaja pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak APU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Apu Apustaja di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Apu Apustaja anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Apu Apustaja Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Apu Apustaja (APU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Apu Apustaja (APU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Apu Apustaja.

Semak Apu Apustaja ramalan harga sekarang!

Tokenomik Apu Apustaja (APU)

Memahami tokenomik Apu Apustaja (APU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token APU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Apu Apustaja (APU)

Mencari cara membeli Apu Apustaja? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Apu Apustaja di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

APU kepada Mata Wang Tempatan

Apu Apustaja Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Apu Apustaja, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Apu Apustaja Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Apu Apustaja

Berapakah nilai Apu Apustaja (APU) hari ini?
Harga langsung APU dalam USD ialah 0.0001722 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa APU ke USD?
Harga semasa APU ke USD ialah $ 0.0001722. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Apu Apustaja?
Had pasaran untuk APU ialah $ 58.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran APU?
Bekalan edaran APU ialah 337.89B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) APU?
APU mencapai harga ATH sebanyak 0.001467208055895663 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa APU?
APU melihat harga ATL sebanyak 0.00000001170769029 USD.
Berapakah jumlah dagangan APU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk APUialah $ 34.41K USD.
Adakah APU akan naik lebih tinggi tahun ini?
APU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak APUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:06:47 (UTC+8)

Apu Apustaja (APU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

