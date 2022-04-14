Tokenomik ApolloX (APX)

Lihat cerapan utama tentang ApolloX (APX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
ApolloX (APX) Maklumat

APX is the native token of ApolloX. ApolloX was launched in September 2021. It's the world's first CEX-DEX hybrid crypto derivatives exchange.

Laman Web Rasmi:
https://www.apollox.finance/en/futures/v2/BTCUSD
Kertas putih:
https://apollox-finance.gitbook.io/apollox-finance/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x78f5d389f5cdccfc41594abab4b0ed02f31398b3

ApolloX (APX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ApolloX (APX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 310.16M
Jumlah Bekalan:
$ 3.98B
Bekalan Edaran:
$ 532.51M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.32B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.79054
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.019986318316426218
Harga Semasa:
$ 0.58245
Tokenomik ApolloX (APX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ApolloX (APX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token APX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token APX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik APX, terokai APX harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.