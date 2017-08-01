Tokenomik Arweave (AR)

Lihat cerapan utama tentang Arweave (AR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Arweave (AR) Maklumat

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

Laman Web Rasmi:
https://www.arweave.org
Kertas putih:
https://ar-io.net/azo-0qw6bb9u5doGdMR-atcIRV_ylJCV4K4Kwv85GO4
Peneroka Blok:
https://viewblock.io/arweave

Arweave (AR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Arweave (AR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 477.03M
$ 477.03M$ 477.03M
Jumlah Bekalan:
$ 65.65M
$ 65.65M$ 65.65M
Bekalan Edaran:
$ 65.65M
$ 65.65M$ 65.65M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 479.56M
$ 479.56M$ 479.56M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 90.912
$ 90.912$ 90.912
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.485449842644
$ 0.485449842644$ 0.485449842644
Harga Semasa:
$ 7.266
$ 7.266$ 7.266

Tokenomik Arweave (AR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Arweave (AR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AR, terokai AR harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.