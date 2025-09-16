Lagi Mengenai ARB

$0.4935
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:20:02 (UTC+8)

Arbitrum (ARB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.484
24J Rendah
$ 0.501
24J Tinggi

$ 0.484
$ 0.501
$ 2.397491937512469
$ 0.24501892750047008
+0.20%

+0.57%

-7.85%

-7.85%

Arbitrum (ARB) harga masa nyata ialah $ 0.4935. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARB didagangkan antara $ 0.484 rendah dan $ 0.501 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARB sepanjang masa ialah $ 2.397491937512469, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.24501892750047008.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARB telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, +0.57% dalam 24 jam dan -7.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arbitrum (ARB) Maklumat Pasaran

No.46

$ 2.61B
$ 9.17M
$ 4.94B
5.30B
10,000,000,000
0.06%

ARB

Had Pasaran semasa Arbitrum ialah $ 2.61B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 9.17M. Bekalan edaran ARB ialah 5.30B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.94B.

Arbitrum (ARB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Arbitrum hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002797+0.57%
30 Hari$ -0.0325-6.18%
60 Hari$ +0.0235+5.00%
90 Hari$ +0.1958+65.77%
Perubahan Harga Arbitrum Hari Ini

Hari ini, ARB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002797 (+0.57%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariArbitrum

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0325 (-6.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Arbitrum

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ARB mengalami perubahan sebanyak $ +0.0235 (+5.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Arbitrum

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1958 (+65.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Arbitrum (ARB)?

Semak Arbitrumhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Arbitrum (ARB)

Arbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.

Arbitrum tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Arbitrum pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ARB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Arbitrum di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Arbitrum anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Arbitrum Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Arbitrum (ARB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Arbitrum (ARB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Arbitrum.

Semak Arbitrum ramalan harga sekarang!

Tokenomik Arbitrum (ARB)

Memahami tokenomik Arbitrum (ARB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ARB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Arbitrum (ARB)

Mencari cara membeli Arbitrum? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Arbitrum di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ARB kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Arbitrum, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Arbitrum Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Arbitrum

Berapakah nilai Arbitrum (ARB) hari ini?
Harga langsung ARB dalam USD ialah 0.4935 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ARB ke USD?
Harga semasa ARB ke USD ialah $ 0.4935. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Arbitrum?
Had pasaran untuk ARB ialah $ 2.61B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ARB?
Bekalan edaran ARB ialah 5.30B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ARB?
ARB mencapai harga ATH sebanyak 2.397491937512469 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ARB?
ARB melihat harga ATL sebanyak 0.24501892750047008 USD.
Berapakah jumlah dagangan ARB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ARBialah $ 9.17M USD.
Adakah ARB akan naik lebih tinggi tahun ini?
ARB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ARBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

