Arbit Harga Hari Ini

Harga langsung Arbit (ARBT) hari ini ialah $ 0.003442, dengan 0.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ARBT kepada USD penukaran adalah $ 0.003442 setiap ARBT.

Arbit kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ARBT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ARBT didagangkan antara $ 0.003252 (rendah) dan $ 0.003499 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ARBT dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +244.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 4.04K.

Arbit (ARBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 4.04K$ 4.04K $ 4.04K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Arbit ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.04K. Bekalan edaran ARBT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.44M.