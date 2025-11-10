Tokenomik Arbit (ARBT)

Tokenomik Arbit (ARBT)

Lihat cerapan utama tentang Arbit (ARBT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:20:42 (UTC+8)
USD

Arbit (ARBT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Arbit (ARBT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.065
$ 0.065$ 0.065
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.003521
$ 0.003521$ 0.003521

Arbit (ARBT) Maklumat

Arbit is a decentralized marketplace designed for the creation, trading, and deployment of intelligent, autonomous agents on-chain. It enables builders, businesses, and creators to leverage AI agents that can think, collaborate, and execute tasks across domains — from creative design to business strategy and scientific research.

Laman Web Rasmi:
https://www.arbit.finance/launchApp
Kertas putih:
https://awebidu-1.gitbook.io/arbit/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/address/0x172f1026d49F86a8Ff043B7c4635c4A1a2065e15

Tokenomik Arbit (ARBT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Arbit (ARBT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ARBT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ARBT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ARBT, terokai ARBT harga langsung token!

Cara Membeli ARBT

Berminat untuk menambah Arbit (ARBT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ARBT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Arbit (ARBT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ARBT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ARBT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ARBT? Halaman ramalan harga ARBT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi