Areon Network Logo

Areon NetworkHargae(AREA)

1 AREA ke USD Harga Langsung:

$0.01297
-3.78%1D
USD
Areon Network (AREA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:07:01 (UTC+8)

Areon Network (AREA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01254
24J Rendah
$ 0.01348
24J Tinggi

$ 0.01254
$ 0.01348
$ 0.3199181743809326
$ 0.003344192063297708
-1.45%

-3.78%

-3.93%

-3.93%

Areon Network (AREA) harga masa nyata ialah $ 0.01297. Sepanjang 24 jam yang lalu, AREA didagangkan antara $ 0.01254 rendah dan $ 0.01348 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AREA sepanjang masa ialah $ 0.3199181743809326, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003344192063297708.

Dari segi prestasi jangka pendek, AREA telah berubah sebanyak -1.45% sejak sejam yang lalu, -3.78% dalam 24 jam dan -3.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Areon Network (AREA) Maklumat Pasaran

No.2004

$ 1.53M
$ 11.18K
$ 3.24M
118.16M
250,000,000
250,000,000
47.26%

AREA

Had Pasaran semasa Areon Network ialah $ 1.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.18K. Bekalan edaran AREA ialah 118.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.24M.

Areon Network (AREA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Areon Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005095-3.78%
30 Hari$ -0.00239-15.56%
60 Hari$ -0.00355-21.49%
90 Hari$ -0.00292-18.38%
Perubahan Harga Areon Network Hari Ini

Hari ini, AREA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0005095 (-3.78%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAreon Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00239 (-15.56%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Areon Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AREA mengalami perubahan sebanyak $ -0.00355 (-21.49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Areon Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00292 (-18.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Areon Network (AREA)?

Semak Areon Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Areon Network (AREA)

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Areon Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Areon Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AREA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Areon Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Areon Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Areon Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Areon Network (AREA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Areon Network (AREA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Areon Network.

Semak Areon Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Areon Network (AREA)

Memahami tokenomik Areon Network (AREA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AREA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Areon Network (AREA)

Mencari cara membeli Areon Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Areon Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AREA kepada Mata Wang Tempatan

1 Areon Network(AREA) ke VND
341.30555
1 Areon Network(AREA) ke AUD
A$0.0193253
1 Areon Network(AREA) ke GBP
0.0094681
1 Areon Network(AREA) ke EUR
0.0108948
1 Areon Network(AREA) ke USD
$0.01297
1 Areon Network(AREA) ke MYR
RM0.054474
1 Areon Network(AREA) ke TRY
0.5352719
1 Areon Network(AREA) ke JPY
¥1.89362
1 Areon Network(AREA) ke ARS
ARS$18.9896364
1 Areon Network(AREA) ke RUB
1.079104
1 Areon Network(AREA) ke INR
1.14136
1 Areon Network(AREA) ke IDR
Rp212.6229168
1 Areon Network(AREA) ke KRW
17.8896507
1 Areon Network(AREA) ke PHP
0.7372148
1 Areon Network(AREA) ke EGP
￡E.0.6234679
1 Areon Network(AREA) ke BRL
R$0.0686113
1 Areon Network(AREA) ke CAD
C$0.0177689
1 Areon Network(AREA) ke BDT
1.579746
1 Areon Network(AREA) ke NGN
19.3870372
1 Areon Network(AREA) ke COP
$50.4669185
1 Areon Network(AREA) ke ZAR
R.0.2247701
1 Areon Network(AREA) ke UAH
0.5339749
1 Areon Network(AREA) ke VES
Bs2.0752
1 Areon Network(AREA) ke CLP
$12.3215
1 Areon Network(AREA) ke PKR
Rs3.6814048
1 Areon Network(AREA) ke KZT
7.0183264
1 Areon Network(AREA) ke THB
฿0.4108896
1 Areon Network(AREA) ke TWD
NT$0.390397
1 Areon Network(AREA) ke AED
د.إ0.0475999
1 Areon Network(AREA) ke CHF
Fr0.0101166
1 Areon Network(AREA) ke HKD
HK$0.1009066
1 Areon Network(AREA) ke AMD
֏4.959728
1 Areon Network(AREA) ke MAD
.د.م0.1163409
1 Areon Network(AREA) ke MXN
$0.237351
1 Areon Network(AREA) ke SAR
ريال0.0486375
1 Areon Network(AREA) ke PLN
0.0464326
1 Areon Network(AREA) ke RON
лв0.0552522
1 Areon Network(AREA) ke SEK
kr0.1195834
1 Areon Network(AREA) ke BGN
лв0.0214005
1 Areon Network(AREA) ke HUF
Ft4.2566243
1 Areon Network(AREA) ke CZK
0.2656256
1 Areon Network(AREA) ke KWD
د.ك0.00394288
1 Areon Network(AREA) ke ILS
0.0431901
1 Areon Network(AREA) ke AOA
Kz11.8230629
1 Areon Network(AREA) ke BHD
.د.ب0.00488969
1 Areon Network(AREA) ke BMD
$0.01297
1 Areon Network(AREA) ke DKK
kr0.0814516
1 Areon Network(AREA) ke HNL
L0.3402031
1 Areon Network(AREA) ke MUR
0.5868925
1 Areon Network(AREA) ke NAD
$0.2252889
1 Areon Network(AREA) ke NOK
kr0.1264575
1 Areon Network(AREA) ke NZD
$0.0216599
1 Areon Network(AREA) ke PAB
B/.0.01297
1 Areon Network(AREA) ke PGK
K0.0542146
1 Areon Network(AREA) ke QAR
ر.ق0.0472108
1 Areon Network(AREA) ke RSD
дин.1.2800093

Areon Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Areon Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Areon Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Areon Network

Berapakah nilai Areon Network (AREA) hari ini?
Harga langsung AREA dalam USD ialah 0.01297 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AREA ke USD?
Harga semasa AREA ke USD ialah $ 0.01297. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Areon Network?
Had pasaran untuk AREA ialah $ 1.53M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AREA?
Bekalan edaran AREA ialah 118.16M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AREA?
AREA mencapai harga ATH sebanyak 0.3199181743809326 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AREA?
AREA melihat harga ATL sebanyak 0.003344192063297708 USD.
Berapakah jumlah dagangan AREA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AREAialah $ 11.18K USD.
Adakah AREA akan naik lebih tinggi tahun ini?
AREA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AREAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:07:01 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AREA-ke-USD

Jumlah

AREA
AREA
USD
USD

1 AREA = 0.01297 USD

Berdagang AREA

AREAUSDT
$0.01297
-1.44%

