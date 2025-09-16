Lagi Mengenai ARENA

Maklumat Harga ARENA

Kertas putih ARENA

Laman Web Rasmi ARENA

Tokenomik ARENA

Ramalan Harga ARENA

Sejarah ARENA

ARENA Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ARENA-ke-Fiat

ARENA Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

The Arena Logo

The ArenaHargae(ARENA)

1 ARENA ke USD Harga Langsung:

$0.009096
$0.009096$0.009096
+17.73%1D
USD
The Arena (ARENA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:19:47 (UTC+8)

The Arena (ARENA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.007685
$ 0.007685$ 0.007685
24J Rendah
$ 0.009976
$ 0.009976$ 0.009976
24J Tinggi

$ 0.007685
$ 0.007685$ 0.007685

$ 0.009976
$ 0.009976$ 0.009976

$ 0.03619950237225904
$ 0.03619950237225904$ 0.03619950237225904

$ 0.002959596525266224
$ 0.002959596525266224$ 0.002959596525266224

+0.05%

+17.73%

+32.51%

+32.51%

The Arena (ARENA) harga masa nyata ialah $ 0.009096. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARENA didagangkan antara $ 0.007685 rendah dan $ 0.009976 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARENA sepanjang masa ialah $ 0.03619950237225904, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002959596525266224.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARENA telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +17.73% dalam 24 jam dan +32.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The Arena (ARENA) Maklumat Pasaran

No.829

$ 29.81M
$ 29.81M$ 29.81M

$ 188.15K
$ 188.15K$ 188.15K

$ 90.96M
$ 90.96M$ 90.96M

3.28B
3.28B 3.28B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

32.77%

AVAX_CCHAIN

Had Pasaran semasa The Arena ialah $ 29.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 188.15K. Bekalan edaran ARENA ialah 3.28B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 90.96M.

The Arena (ARENA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk The Arena hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00136985+17.73%
30 Hari$ +0.001706+23.08%
60 Hari$ -0.002104-18.79%
90 Hari$ -0.007924-46.56%
Perubahan Harga The Arena Hari Ini

Hari ini, ARENA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00136985 (+17.73%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariThe Arena

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.001706 (+23.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari The Arena

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ARENA mengalami perubahan sebanyak $ -0.002104 (-18.79%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari The Arena

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.007924 (-46.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga The Arena (ARENA)?

Semak The Arenahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu The Arena (ARENA)

The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.

The Arena tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus The Arena pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ARENA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang The Arena di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian The Arena anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

The Arena Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The Arena (ARENA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The Arena (ARENA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Arena.

Semak The Arena ramalan harga sekarang!

Tokenomik The Arena (ARENA)

Memahami tokenomik The Arena (ARENA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ARENA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli The Arena (ARENA)

Mencari cara membeli The Arena? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah The Arena di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ARENA kepada Mata Wang Tempatan

1 The Arena(ARENA) ke VND
239.36124
1 The Arena(ARENA) ke AUD
A$0.01355304
1 The Arena(ARENA) ke GBP
0.00664008
1 The Arena(ARENA) ke EUR
0.00764064
1 The Arena(ARENA) ke USD
$0.009096
1 The Arena(ARENA) ke MYR
RM0.0382032
1 The Arena(ARENA) ke TRY
0.37539192
1 The Arena(ARENA) ke JPY
¥1.328016
1 The Arena(ARENA) ke ARS
ARS$13.29817008
1 The Arena(ARENA) ke RUB
0.75578664
1 The Arena(ARENA) ke INR
0.80081184
1 The Arena(ARENA) ke IDR
Rp149.11473024
1 The Arena(ARENA) ke KRW
12.56348616
1 The Arena(ARENA) ke PHP
0.51783528
1 The Arena(ARENA) ke EGP
￡E.0.43733568
1 The Arena(ARENA) ke BRL
R$0.04829976
1 The Arena(ARENA) ke CAD
C$0.01246152
1 The Arena(ARENA) ke BDT
1.1078928
1 The Arena(ARENA) ke NGN
13.59633696
1 The Arena(ARENA) ke COP
$35.53125
1 The Arena(ARENA) ke ZAR
R.0.15799752
1 The Arena(ARENA) ke UAH
0.37448232
1 The Arena(ARENA) ke VES
Bs1.45536
1 The Arena(ARENA) ke CLP
$8.6412
1 The Arena(ARENA) ke PKR
Rs2.58180864
1 The Arena(ARENA) ke KZT
4.92202752
1 The Arena(ARENA) ke THB
฿0.28807032
1 The Arena(ARENA) ke TWD
NT$0.27388056
1 The Arena(ARENA) ke AED
د.إ0.03338232
1 The Arena(ARENA) ke CHF
Fr0.00709488
1 The Arena(ARENA) ke HKD
HK$0.07076688
1 The Arena(ARENA) ke AMD
֏3.4783104
1 The Arena(ARENA) ke MAD
.د.م0.08159112
1 The Arena(ARENA) ke MXN
$0.16709352
1 The Arena(ARENA) ke SAR
ريال0.03411
1 The Arena(ARENA) ke PLN
0.03265464
1 The Arena(ARENA) ke RON
лв0.03893088
1 The Arena(ARENA) ke SEK
kr0.08404704
1 The Arena(ARENA) ke BGN
лв0.0150084
1 The Arena(ARENA) ke HUF
Ft2.99695008
1 The Arena(ARENA) ke CZK
0.1869228
1 The Arena(ARENA) ke KWD
د.ك0.00277428
1 The Arena(ARENA) ke ILS
0.03028968
1 The Arena(ARENA) ke AOA
Kz8.29164072
1 The Arena(ARENA) ke BHD
.د.ب0.003429192
1 The Arena(ARENA) ke BMD
$0.009096
1 The Arena(ARENA) ke DKK
kr0.05739576
1 The Arena(ARENA) ke HNL
L0.23858808
1 The Arena(ARENA) ke MUR
0.411594
1 The Arena(ARENA) ke NAD
$0.15799752
1 The Arena(ARENA) ke NOK
kr0.08904984
1 The Arena(ARENA) ke NZD
$0.01519032
1 The Arena(ARENA) ke PAB
B/.0.009096
1 The Arena(ARENA) ke PGK
K0.03802128
1 The Arena(ARENA) ke QAR
ر.ق0.03310944
1 The Arena(ARENA) ke RSD
дин.0.9009588

The Arena Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang The Arena, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web The Arena Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The Arena

Berapakah nilai The Arena (ARENA) hari ini?
Harga langsung ARENA dalam USD ialah 0.009096 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ARENA ke USD?
Harga semasa ARENA ke USD ialah $ 0.009096. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran The Arena?
Had pasaran untuk ARENA ialah $ 29.81M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ARENA?
Bekalan edaran ARENA ialah 3.28B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ARENA?
ARENA mencapai harga ATH sebanyak 0.03619950237225904 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ARENA?
ARENA melihat harga ATL sebanyak 0.002959596525266224 USD.
Berapakah jumlah dagangan ARENA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ARENAialah $ 188.15K USD.
Adakah ARENA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ARENA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ARENAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:19:47 (UTC+8)

The Arena (ARENA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ARENA-ke-USD

Jumlah

ARENA
ARENA
USD
USD

1 ARENA = 0.009096 USD

Berdagang ARENA

ARENAUSDT
$0.009096
$0.009096$0.009096
+17.68%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan