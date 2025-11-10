ARES Harga Hari Ini

Harga langsung ARES (ARES) hari ini ialah $ 0.00009203, dengan 0.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ARES kepada USD penukaran adalah $ 0.00009203 setiap ARES.

ARES kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ARES. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ARES didagangkan antara $ 0.00009034 (rendah) dan $ 0.00012476 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ARES dipindahkan -1.80% dalam sejam terakhir dan -39.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 52.25K.

ARES (ARES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 52.25K$ 52.25K $ 52.25K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam TRX

Had Pasaran semasa ARES ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.25K. Bekalan edaran ARES ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.