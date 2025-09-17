Lagi Mengenai ARI

ARI10

ARI10Hargae(ARI)

1 ARI ke USD Harga Langsung:

$0.004933
$0.004933$0.004933
+0.18%1D
USD
ARI10 (ARI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:15:44 (UTC+8)

ARI10 (ARI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00489
$ 0.00489$ 0.00489
24J Rendah
$ 0.004994
$ 0.004994$ 0.004994
24J Tinggi

$ 0.00489
$ 0.00489$ 0.00489

$ 0.004994
$ 0.004994$ 0.004994

$ 0.00930635670257308
$ 0.00930635670257308$ 0.00930635670257308

$ 0.003215494286215948
$ 0.003215494286215948$ 0.003215494286215948

+0.20%

+0.18%

-1.89%

-1.89%

ARI10 (ARI) harga masa nyata ialah $ 0.004935. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARI didagangkan antara $ 0.00489 rendah dan $ 0.004994 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARI sepanjang masa ialah $ 0.00930635670257308, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003215494286215948.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARI telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, +0.18% dalam 24 jam dan -1.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ARI10 (ARI) Maklumat Pasaran

No.8965

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 74.94K
$ 74.94K$ 74.94K

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

0.00
0.00 0.00

479,648,660
479,648,660 479,648,660

479,632,972
479,632,972 479,632,972

0.00%

BASE

Had Pasaran semasa ARI10 ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 74.94K. Bekalan edaran ARI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 479632972. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.37M.

ARI10 (ARI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ARI10 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000886+0.18%
30 Hari$ -0.000379-7.14%
60 Hari$ -0.000133-2.63%
90 Hari$ -0.001175-19.24%
Perubahan Harga ARI10 Hari Ini

Hari ini, ARI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000886 (+0.18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariARI10

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000379 (-7.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ARI10

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ARI mengalami perubahan sebanyak $ -0.000133 (-2.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ARI10

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001175 (-19.24%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ARI10 (ARI)?

Semak ARI10halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ARI10 (ARI)

ARI - stake one token to unlock endless airdrop possibilities and diversify your portfolio.

ARI10 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ARI10 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ARI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ARI10 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ARI10 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ARI10 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ARI10 (ARI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ARI10 (ARI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ARI10.

Semak ARI10 ramalan harga sekarang!

Tokenomik ARI10 (ARI)

Memahami tokenomik ARI10 (ARI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ARI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ARI10 (ARI)

Mencari cara membeli ARI10? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ARI10 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ARI kepada Mata Wang Tempatan

1 ARI10(ARI) ke VND
129.864525
1 ARI10(ARI) ke AUD
A$0.00735315
1 ARI10(ARI) ke GBP
0.00360255
1 ARI10(ARI) ke EUR
0.0041454
1 ARI10(ARI) ke USD
$0.004935
1 ARI10(ARI) ke MYR
RM0.020727
1 ARI10(ARI) ke TRY
0.20366745
1 ARI10(ARI) ke JPY
¥0.72051
1 ARI10(ARI) ke ARS
ARS$7.2466527
1 ARI10(ARI) ke RUB
0.410592
1 ARI10(ARI) ke INR
0.4341813
1 ARI10(ARI) ke IDR
Rp80.9016264
1 ARI10(ARI) ke KRW
6.80689485
1 ARI10(ARI) ke PHP
0.28045605
1 ARI10(ARI) ke EGP
￡E.0.2372748
1 ARI10(ARI) ke BRL
R$0.02610615
1 ARI10(ARI) ke CAD
C$0.00676095
1 ARI10(ARI) ke BDT
0.601083
1 ARI10(ARI) ke NGN
7.3766406
1 ARI10(ARI) ke COP
$19.20233175
1 ARI10(ARI) ke ZAR
R.0.0854742
1 ARI10(ARI) ke UAH
0.20317395
1 ARI10(ARI) ke VES
Bs0.7896
1 ARI10(ARI) ke CLP
$4.683315
1 ARI10(ARI) ke PKR
Rs1.4007504
1 ARI10(ARI) ke KZT
2.6704272
1 ARI10(ARI) ke THB
฿0.1562421
1 ARI10(ARI) ke TWD
NT$0.1485435
1 ARI10(ARI) ke AED
د.إ0.01811145
1 ARI10(ARI) ke CHF
Fr0.0038493
1 ARI10(ARI) ke HKD
HK$0.0383943
1 ARI10(ARI) ke AMD
֏1.887144
1 ARI10(ARI) ke MAD
.د.م0.04426695
1 ARI10(ARI) ke MXN
$0.0902118
1 ARI10(ARI) ke SAR
ريال0.01850625
1 ARI10(ARI) ke PLN
0.0176673
1 ARI10(ARI) ke RON
лв0.0210231
1 ARI10(ARI) ke SEK
kr0.0455007
1 ARI10(ARI) ke BGN
лв0.00814275
1 ARI10(ARI) ke HUF
Ft1.61961765
1 ARI10(ARI) ke CZK
0.1010688
1 ARI10(ARI) ke KWD
د.ك0.00150024
1 ARI10(ARI) ke ILS
0.01643355
1 ARI10(ARI) ke AOA
Kz4.49859795
1 ARI10(ARI) ke BHD
.د.ب0.001860495
1 ARI10(ARI) ke BMD
$0.004935
1 ARI10(ARI) ke DKK
kr0.03104115
1 ARI10(ARI) ke HNL
L0.12944505
1 ARI10(ARI) ke MUR
0.22330875
1 ARI10(ARI) ke NAD
$0.08572095
1 ARI10(ARI) ke NOK
kr0.04811625
1 ARI10(ARI) ke NZD
$0.0081921
1 ARI10(ARI) ke PAB
B/.0.004935
1 ARI10(ARI) ke PGK
K0.0206283
1 ARI10(ARI) ke QAR
ر.ق0.0179634
1 ARI10(ARI) ke RSD
дин.0.4872819

ARI10 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ARI10, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ARI10 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ARI10

Berapakah nilai ARI10 (ARI) hari ini?
Harga langsung ARI dalam USD ialah 0.004935 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ARI ke USD?
Harga semasa ARI ke USD ialah $ 0.004935. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ARI10?
Had pasaran untuk ARI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ARI?
Bekalan edaran ARI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ARI?
ARI mencapai harga ATH sebanyak 0.00930635670257308 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ARI?
ARI melihat harga ATL sebanyak 0.003215494286215948 USD.
Berapakah jumlah dagangan ARI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ARIialah $ 74.94K USD.
Adakah ARI akan naik lebih tinggi tahun ini?
ARI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ARIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:15:44 (UTC+8)

ARI10 (ARI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

