Harga langsung AriaAI (ARIA) hari ini ialah $ 0.15589, dengan 0.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ARIA kepada USD penukaran adalah $ 0.15589 setiap ARIA.

AriaAI kini berada pada kedudukan #603 mengikut permodalan pasaran pada $ 36.51M, dengan bekalan edaran sebanyak 234.22M ARIA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ARIA didagangkan antara $ 0.15021 (rendah) dan $ 0.15936 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.2461952287601809, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03247204859891276.

Dalam prestasi jangka pendek, ARIA dipindahkan +0.40% dalam sejam terakhir dan -6.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.45M.

AriaAI (ARIA) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.603 Modal Pasaran $ 36.51M$ 36.51M $ 36.51M Kelantangan (24J) $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 155.89M$ 155.89M $ 155.89M Bekalan Peredaran 234.22M 234.22M 234.22M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 23.42% Rantaian Blok Awam BSC

