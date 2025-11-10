Aria Harga Hari Ini

Harga langsung Aria (ARIAIP) hari ini ialah $ 0.1138, dengan 0.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ARIAIP kepada USD penukaran adalah $ 0.1138 setiap ARIAIP.

Aria kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ARIAIP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ARIAIP didagangkan antara $ 0.1116 (rendah) dan $ 0.138 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ARIAIP dipindahkan -3.73% dalam sejam terakhir dan +127.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 151.25K.

Aria (ARIAIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 151.25K$ 151.25K $ 151.25K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 113.80M$ 113.80M $ 113.80M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Aria ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 151.25K. Bekalan edaran ARIAIP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.80M.