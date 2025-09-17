Lagi Mengenai ARK

$0.4546
-0.13%1D
ARK (ARK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:07:15 (UTC+8)

ARK (ARK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.4435
24J Rendah
$ 0.4601
24J Tinggi

+0.33%

-0.13%

+1.79%

+1.79%

ARK (ARK) harga masa nyata ialah $ 0.4544. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARK didagangkan antara $ 0.4435 rendah dan $ 0.4601 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARK sepanjang masa ialah $ 10.914999961853027, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.030143199488520622.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARK telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan +1.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ARK (ARK) Maklumat Pasaran

No.408

$ 86.94M
$ 260.22K
$ 86.94M
191.33M
191,326,514
ARK

Had Pasaran semasa ARK ialah $ 86.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 260.22K. Bekalan edaran ARK ialah 191.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 191326514. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 86.94M.

ARK (ARK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ARK hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000592-0.13%
30 Hari$ +0.0075+1.67%
60 Hari$ +0.0083+1.86%
90 Hari$ +0.1145+33.68%
Perubahan Harga ARK Hari Ini

Hari ini, ARK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000592 (-0.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariARK

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0075 (+1.67%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ARK

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ARK mengalami perubahan sebanyak $ +0.0083 (+1.86%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ARK

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1145 (+33.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ARK (ARK)?

Semak ARKhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ARK (ARK)

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

ARK tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ARK pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ARK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ARK di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ARK anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ARK Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ARK (ARK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ARK (ARK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ARK.

Semak ARK ramalan harga sekarang!

Tokenomik ARK (ARK)

Memahami tokenomik ARK (ARK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ARK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ARK (ARK)

Mencari cara membeli ARK? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ARK di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ARK kepada Mata Wang Tempatan

1 ARK(ARK) ke VND
11,957.536
1 ARK(ARK) ke AUD
A$0.677056
1 ARK(ARK) ke GBP
0.331712
1 ARK(ARK) ke EUR
0.381696
1 ARK(ARK) ke USD
$0.4544
1 ARK(ARK) ke MYR
RM1.90848
1 ARK(ARK) ke TRY
18.753088
1 ARK(ARK) ke JPY
¥66.3424
1 ARK(ARK) ke ARS
ARS$665.296128
1 ARK(ARK) ke RUB
37.80608
1 ARK(ARK) ke INR
39.9872
1 ARK(ARK) ke IDR
Rp7,449.179136
1 ARK(ARK) ke KRW
626.758464
1 ARK(ARK) ke PHP
25.828096
1 ARK(ARK) ke EGP
￡E.21.843008
1 ARK(ARK) ke BRL
R$2.403776
1 ARK(ARK) ke CAD
C$0.622528
1 ARK(ARK) ke BDT
55.34592
1 ARK(ARK) ke NGN
679.218944
1 ARK(ARK) ke COP
$1,768.09312
1 ARK(ARK) ke ZAR
R.7.874752
1 ARK(ARK) ke UAH
18.707648
1 ARK(ARK) ke VES
Bs72.704
1 ARK(ARK) ke CLP
$431.68
1 ARK(ARK) ke PKR
Rs128.976896
1 ARK(ARK) ke KZT
245.884928
1 ARK(ARK) ke THB
฿14.395392
1 ARK(ARK) ke TWD
NT$13.67744
1 ARK(ARK) ke AED
د.إ1.667648
1 ARK(ARK) ke CHF
Fr0.354432
1 ARK(ARK) ke HKD
HK$3.535232
1 ARK(ARK) ke AMD
֏173.76256
1 ARK(ARK) ke MAD
.د.م4.075968
1 ARK(ARK) ke MXN
$8.31552
1 ARK(ARK) ke SAR
ريال1.704
1 ARK(ARK) ke PLN
1.626752
1 ARK(ARK) ke RON
лв1.935744
1 ARK(ARK) ke SEK
kr4.189568
1 ARK(ARK) ke BGN
лв0.74976
1 ARK(ARK) ke HUF
Ft149.129536
1 ARK(ARK) ke CZK
9.306112
1 ARK(ARK) ke KWD
د.ك0.1381376
1 ARK(ARK) ke ILS
1.513152
1 ARK(ARK) ke AOA
Kz414.217408
1 ARK(ARK) ke BHD
.د.ب0.1713088
1 ARK(ARK) ke BMD
$0.4544
1 ARK(ARK) ke DKK
kr2.853632
1 ARK(ARK) ke HNL
L11.918912
1 ARK(ARK) ke MUR
20.5616
1 ARK(ARK) ke NAD
$7.892928
1 ARK(ARK) ke NOK
kr4.4304
1 ARK(ARK) ke NZD
$0.758848
1 ARK(ARK) ke PAB
B/.0.4544
1 ARK(ARK) ke PGK
K1.899392
1 ARK(ARK) ke QAR
ر.ق1.654016
1 ARK(ARK) ke RSD
дин.44.844736

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ARK

Berapakah nilai ARK (ARK) hari ini?
Harga langsung ARK dalam USD ialah 0.4544 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ARK ke USD?
Harga semasa ARK ke USD ialah $ 0.4544. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ARK?
Had pasaran untuk ARK ialah $ 86.94M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ARK?
Bekalan edaran ARK ialah 191.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ARK?
ARK mencapai harga ATH sebanyak 10.914999961853027 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ARK?
ARK melihat harga ATL sebanyak 0.030143199488520622 USD.
Berapakah jumlah dagangan ARK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ARKialah $ 260.22K USD.
Adakah ARK akan naik lebih tinggi tahun ini?
ARK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ARKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:07:15 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

