1 ARKM ke USD Harga Langsung:

$0.62
+0.38%1D
USD
Arkham (ARKM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:15:58 (UTC+8)

Arkham (ARKM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5881
24J Rendah
$ 0.6266
24J Tinggi

$ 0.5881
$ 0.6266
$ 3.9939637047529053
$ 0.28693406195211785
-0.12%

+0.38%

-0.76%

-0.76%

Arkham (ARKM) harga masa nyata ialah $ 0.62. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARKM didagangkan antara $ 0.5881 rendah dan $ 0.6266 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARKM sepanjang masa ialah $ 3.9939637047529053, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.28693406195211785.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARKM telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, +0.38% dalam 24 jam dan -0.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arkham (ARKM) Maklumat Pasaran

No.299

$ 139.56M
$ 711.36K
$ 620.00M
225.10M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.51%

ETH

Had Pasaran semasa Arkham ialah $ 139.56M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 711.36K. Bekalan edaran ARKM ialah 225.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 620.00M.

Arkham (ARKM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Arkham hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002347+0.38%
30 Hari$ +0.0606+10.83%
60 Hari$ +0.0486+8.50%
90 Hari$ +0.1804+41.03%
Perubahan Harga Arkham Hari Ini

Hari ini, ARKM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002347 (+0.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariArkham

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0606 (+10.83%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Arkham

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ARKM mengalami perubahan sebanyak $ +0.0486 (+8.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Arkham

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1804 (+41.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Arkham (ARKM)?

Semak Arkhamhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Arkham (ARKM)

ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

Arkham tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Arkham pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ARKM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Arkham di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Arkham anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Arkham Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Arkham (ARKM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Arkham (ARKM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Arkham.

Semak Arkham ramalan harga sekarang!

Tokenomik Arkham (ARKM)

Memahami tokenomik Arkham (ARKM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ARKM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Arkham (ARKM)

Mencari cara membeli Arkham? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Arkham di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ARKM kepada Mata Wang Tempatan

Arkham Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Arkham, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Arkham Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Arkham

Berapakah nilai Arkham (ARKM) hari ini?
Harga langsung ARKM dalam USD ialah 0.62 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ARKM ke USD?
Harga semasa ARKM ke USD ialah $ 0.62. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Arkham?
Had pasaran untuk ARKM ialah $ 139.56M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ARKM?
Bekalan edaran ARKM ialah 225.10M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ARKM?
ARKM mencapai harga ATH sebanyak 3.9939637047529053 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ARKM?
ARKM melihat harga ATL sebanyak 0.28693406195211785 USD.
Berapakah jumlah dagangan ARKM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ARKMialah $ 711.36K USD.
Adakah ARKM akan naik lebih tinggi tahun ini?
ARKM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ARKMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:15:58 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

