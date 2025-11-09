Arm Holdings PLC Harga Hari Ini

Harga langsung Arm Holdings PLC (ARMON) hari ini ialah $ 160.42, dengan 7.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ARMON kepada USD penukaran adalah $ 160.42 setiap ARMON.

Arm Holdings PLC kini berada pada kedudukan #2198 mengikut permodalan pasaran pada $ 894.16K, dengan bekalan edaran sebanyak 5.57K ARMON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ARMON didagangkan antara $ 148.6 (rendah) dan $ 614.26 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 191.8179294374928, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 130.83952449123566.

Dalam prestasi jangka pendek, ARMON dipindahkan -68.85% dalam sejam terakhir dan -4.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 130.34K.

Arm Holdings PLC (ARMON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2198 Modal Pasaran $ 894.16K$ 894.16K $ 894.16K Kelantangan (24J) $ 130.34K$ 130.34K $ 130.34K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 894.16K$ 894.16K $ 894.16K Bekalan Peredaran 5.57K 5.57K 5.57K Jumlah Bekalan 5,573.88776637 5,573.88776637 5,573.88776637 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Arm Holdings PLC ialah $ 894.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 130.34K. Bekalan edaran ARMON ialah 5.57K, dengan jumlah bekalan sebanyak 5573.88776637. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 894.16K.