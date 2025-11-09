BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Arm Holdings PLC langsung hari ini ialah 160.42 USD.ARMON modal pasaran ialah 894,163.0754810754 USD. Jejaki masa nyata ARMON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Arm Holdings PLC langsung hari ini ialah 160.42 USD.ARMON modal pasaran ialah 894,163.0754810754 USD. Jejaki masa nyata ARMON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai ARMON

Maklumat Harga ARMON

Apakah ARMON

Laman Web Rasmi ARMON

Tokenomik ARMON

Ramalan Harga ARMON

Sejarah ARMON

ARMON Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ARMON-ke-Fiat

ARMON Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Arm Holdings PLC Logo

Arm Holdings PLCHargae(ARMON)

1 ARMON ke USD Harga Langsung:

$160.42
$160.42$160.42
+7.62%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:08:53 (UTC+8)

Arm Holdings PLC Harga Hari Ini

Harga langsung Arm Holdings PLC (ARMON) hari ini ialah $ 160.42, dengan 7.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ARMON kepada USD penukaran adalah $ 160.42 setiap ARMON.

Arm Holdings PLC kini berada pada kedudukan #2198 mengikut permodalan pasaran pada $ 894.16K, dengan bekalan edaran sebanyak 5.57K ARMON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ARMON didagangkan antara $ 148.6 (rendah) dan $ 614.26 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 191.8179294374928, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 130.83952449123566.

Dalam prestasi jangka pendek, ARMON dipindahkan -68.85% dalam sejam terakhir dan -4.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 130.34K.

Arm Holdings PLC (ARMON) Maklumat Pasaran

No.2198

$ 894.16K
$ 894.16K$ 894.16K

$ 130.34K
$ 130.34K$ 130.34K

$ 894.16K
$ 894.16K$ 894.16K

5.57K
5.57K 5.57K

5,573.88776637
5,573.88776637 5,573.88776637

ETH

Had Pasaran semasa Arm Holdings PLC ialah $ 894.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 130.34K. Bekalan edaran ARMON ialah 5.57K, dengan jumlah bekalan sebanyak 5573.88776637. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 894.16K.

Arm Holdings PLC Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 148.6
$ 148.6$ 148.6
24J Rendah
$ 614.26
$ 614.26$ 614.26
24J Tinggi

$ 148.6
$ 148.6$ 148.6

$ 614.26
$ 614.26$ 614.26

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

-68.85%

+7.62%

-4.42%

-4.42%

Arm Holdings PLC (ARMON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Arm Holdings PLC hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +11.3585+7.62%
30 Hari$ +0.29+0.18%
60 Hari$ +60.42+60.42%
90 Hari$ +60.42+60.42%
Perubahan Harga Arm Holdings PLC Hari Ini

Hari ini, ARMON mencatatkan perubahan sebanyak $ +11.3585 (+7.62%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariArm Holdings PLC

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.29 (+0.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Arm Holdings PLC

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ARMON mengalami perubahan sebanyak $ +60.42 (+60.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Arm Holdings PLC

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +60.42 (+60.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Arm Holdings PLC (ARMON)?

Semak Arm Holdings PLChalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Arm Holdings PLC

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Arm Holdings PLC pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Arm Holdings PLC?

ARM Holdings stock prices are influenced by: semiconductor industry demand, mobile device sales growth, data center expansion, AI/ML chip requirements, licensing revenue from partners like Apple and Qualcomm, competition from Intel/AMD, geopolitical tensions affecting chip trade, quarterly earnings performance, and overall tech sector sentiment.

Mengapa orang ingin tahu harga Arm Holdings PLC hari ini?

People want to know ARM Holdings PLC stock price today because it's a major semiconductor company whose chips power most smartphones and many other devices. Investors track its price due to AI boom impact, market volatility, earnings reports, and its strategic importance in tech industry growth.

Ramalan Harga untuk Arm Holdings PLC

Arm Holdings PLC (ARMON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ARMON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Arm Holdings PLC (ARMON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Arm Holdings PLC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Arm Holdings PLC yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ARMON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Arm Holdings PLC Ramalan Harga.

Perihal Arm Holdings PLC

Armony (ARMON) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to provide a decentralized solution for cross-border payments and remittances, aiming to make the process faster, cheaper, and more secure. ARMON uses the Ethereum blockchain's smart contract functionality to automate the execution of these transactions, reducing the need for intermediaries and lowering costs. The token is used within the Armony ecosystem for transaction fees and as a medium of exchange. Its issuance follows a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction, reducing the overall supply over time. This design is intended to maintain the token's value and incentivize its use within the Armony ecosystem.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Arm Holdings PLC dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Arm Holdings PLC? Membeli ARMON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Arm Holdings PLC. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Arm Holdings PLC (ARMON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 5.57K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Arm Holdings PLC akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Arm Holdings PLC (ARMON)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Arm Holdings PLC

Memiliki Arm Holdings PLC membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Arm Holdings PLC (ARMON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Arm Holdings PLC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Arm Holdings PLC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Arm Holdings PLC Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Arm Holdings PLC

Berapakah nilai 1 Arm Holdings PLC pada tahun 2030?
Jika Arm Holdings PLC berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Arm Holdings PLC berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:08:53 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Arm Holdings PLC

ARMON USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek ARMON dengan leveraj. Terokai ARMON dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Arm Holdings PLC (ARMON) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Arm Holdings PLC langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
ARMON/USDT
$160.42
$160.42$160.42
+7.62%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04101
$0.04101$0.04101

+105.05%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1030
$0.1030$0.1030

+8.42%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00008813
$0.00008813$0.00008813

+347.36%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000324
$0.0000324$0.0000324

+116.00%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.11907
$0.11907$0.11907

+68.65%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03710
$0.03710$0.03710

+58.47%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015447
$0.000015447$0.000015447

+52.50%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ARMON-ke-USD

Jumlah

ARMON
ARMON
USD
USD

1 ARMON = 160.41 USD