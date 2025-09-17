Lagi Mengenai ARMY

Maklumat Harga ARMY

Laman Web Rasmi ARMY

Tokenomik ARMY

Ramalan Harga ARMY

Sejarah ARMY

ARMY Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ARMY-ke-Fiat

ARMY Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ARMY Logo

ARMYHargae(ARMY)

1 ARMY ke USD Harga Langsung:

$0.01901
$0.01901$0.01901
-0.36%1D
USD
ARMY (ARMY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:07:22 (UTC+8)

ARMY (ARMY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01862
$ 0.01862$ 0.01862
24J Rendah
$ 0.01971
$ 0.01971$ 0.01971
24J Tinggi

$ 0.01862
$ 0.01862$ 0.01862

$ 0.01971
$ 0.01971$ 0.01971

$ 0.190044627604313
$ 0.190044627604313$ 0.190044627604313

$ 0.011288957080566169
$ 0.011288957080566169$ 0.011288957080566169

-0.37%

-0.36%

-4.95%

-4.95%

ARMY (ARMY) harga masa nyata ialah $ 0.01901. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARMY didagangkan antara $ 0.01862 rendah dan $ 0.01971 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARMY sepanjang masa ialah $ 0.190044627604313, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.011288957080566169.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARMY telah berubah sebanyak -0.37% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan -4.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ARMY (ARMY) Maklumat Pasaran

No.4812

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.25K
$ 3.25K$ 3.25K

$ 11.20M
$ 11.20M$ 11.20M

0.00
0.00 0.00

589,000,000
589,000,000 589,000,000

589,000,000
589,000,000 589,000,000

0.00%

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

XRP

Had Pasaran semasa ARMY ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.25K. Bekalan edaran ARMY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 589000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.20M.

ARMY (ARMY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ARMY hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000687-0.36%
30 Hari$ -0.00669-26.04%
60 Hari$ -0.02589-57.67%
90 Hari$ -0.00159-7.72%
Perubahan Harga ARMY Hari Ini

Hari ini, ARMY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000687 (-0.36%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariARMY

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00669 (-26.04%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ARMY

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ARMY mengalami perubahan sebanyak $ -0.02589 (-57.67%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ARMY

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00159 (-7.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ARMY (ARMY)?

Semak ARMYhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ARMY (ARMY)

In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken.

ARMY tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ARMY pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ARMY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ARMY di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ARMY anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ARMY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ARMY (ARMY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ARMY (ARMY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ARMY.

Semak ARMY ramalan harga sekarang!

Tokenomik ARMY (ARMY)

Memahami tokenomik ARMY (ARMY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ARMY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ARMY (ARMY)

Mencari cara membeli ARMY? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ARMY di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ARMY kepada Mata Wang Tempatan

1 ARMY(ARMY) ke VND
500.24815
1 ARMY(ARMY) ke AUD
A$0.0283249
1 ARMY(ARMY) ke GBP
0.0138773
1 ARMY(ARMY) ke EUR
0.0159684
1 ARMY(ARMY) ke USD
$0.01901
1 ARMY(ARMY) ke MYR
RM0.079842
1 ARMY(ARMY) ke TRY
0.7845427
1 ARMY(ARMY) ke JPY
¥2.77546
1 ARMY(ARMY) ke ARS
ARS$27.8329212
1 ARMY(ARMY) ke RUB
1.581632
1 ARMY(ARMY) ke INR
1.6724998
1 ARMY(ARMY) ke IDR
Rp311.6392944
1 ARMY(ARMY) ke KRW
26.2206831
1 ARMY(ARMY) ke PHP
1.0805284
1 ARMY(ARMY) ke EGP
￡E.0.9141909
1 ARMY(ARMY) ke BRL
R$0.1005629
1 ARMY(ARMY) ke CAD
C$0.0260437
1 ARMY(ARMY) ke BDT
2.315418
1 ARMY(ARMY) ke NGN
28.4153876
1 ARMY(ARMY) ke COP
$73.9688605
1 ARMY(ARMY) ke ZAR
R.0.3294433
1 ARMY(ARMY) ke UAH
0.7826417
1 ARMY(ARMY) ke VES
Bs3.0416
1 ARMY(ARMY) ke CLP
$18.0595
1 ARMY(ARMY) ke PKR
Rs5.3957984
1 ARMY(ARMY) ke KZT
10.2866912
1 ARMY(ARMY) ke THB
฿0.6022368
1 ARMY(ARMY) ke TWD
NT$0.572201
1 ARMY(ARMY) ke AED
د.إ0.0697667
1 ARMY(ARMY) ke CHF
Fr0.0148278
1 ARMY(ARMY) ke HKD
HK$0.1478978
1 ARMY(ARMY) ke AMD
֏7.269424
1 ARMY(ARMY) ke MAD
.د.م0.1705197
1 ARMY(ARMY) ke MXN
$0.347883
1 ARMY(ARMY) ke SAR
ريال0.0712875
1 ARMY(ARMY) ke PLN
0.0680558
1 ARMY(ARMY) ke RON
лв0.0809826
1 ARMY(ARMY) ke SEK
kr0.1752722
1 ARMY(ARMY) ke BGN
лв0.0313665
1 ARMY(ARMY) ke HUF
Ft6.2388919
1 ARMY(ARMY) ke CZK
0.3893248
1 ARMY(ARMY) ke KWD
د.ك0.00577904
1 ARMY(ARMY) ke ILS
0.0633033
1 ARMY(ARMY) ke AOA
Kz17.3289457
1 ARMY(ARMY) ke BHD
.د.ب0.00716677
1 ARMY(ARMY) ke BMD
$0.01901
1 ARMY(ARMY) ke DKK
kr0.1193828
1 ARMY(ARMY) ke HNL
L0.4986323
1 ARMY(ARMY) ke MUR
0.8602025
1 ARMY(ARMY) ke NAD
$0.3302037
1 ARMY(ARMY) ke NOK
kr0.1853475
1 ARMY(ARMY) ke NZD
$0.0317467
1 ARMY(ARMY) ke PAB
B/.0.01901
1 ARMY(ARMY) ke PGK
K0.0794618
1 ARMY(ARMY) ke QAR
ر.ق0.0691964
1 ARMY(ARMY) ke RSD
дин.1.8760969

ARMY Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ARMY, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web ARMY Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ARMY

Berapakah nilai ARMY (ARMY) hari ini?
Harga langsung ARMY dalam USD ialah 0.01901 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ARMY ke USD?
Harga semasa ARMY ke USD ialah $ 0.01901. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ARMY?
Had pasaran untuk ARMY ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ARMY?
Bekalan edaran ARMY ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ARMY?
ARMY mencapai harga ATH sebanyak 0.190044627604313 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ARMY?
ARMY melihat harga ATL sebanyak 0.011288957080566169 USD.
Berapakah jumlah dagangan ARMY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ARMYialah $ 3.25K USD.
Adakah ARMY akan naik lebih tinggi tahun ini?
ARMY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ARMYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:07:22 (UTC+8)

ARMY (ARMY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ARMY-ke-USD

Jumlah

ARMY
ARMY
USD
USD

1 ARMY = 0.01901 USD

Berdagang ARMY

ARMYUSDT
$0.01901
$0.01901$0.01901
-0.36%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan