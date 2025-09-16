Lagi Mengenai ARPA

Maklumat Harga ARPA

Kertas putih ARPA

Laman Web Rasmi ARPA

Tokenomik ARPA

Ramalan Harga ARPA

Sejarah ARPA

ARPA Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ARPA-ke-Fiat

ARPA Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ARPA Logo

ARPAHargae(ARPA)

1 ARPA ke USD Harga Langsung:

$0.02201
$0.02201$0.02201
+0.41%1D
USD
ARPA (ARPA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:20:37 (UTC+8)

ARPA (ARPA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0216
$ 0.0216$ 0.0216
24J Rendah
$ 0.02224
$ 0.02224$ 0.02224
24J Tinggi

$ 0.0216
$ 0.0216$ 0.0216

$ 0.02224
$ 0.02224$ 0.02224

$ 0.2751607677412158
$ 0.2751607677412158$ 0.2751607677412158

$ 0.00348694370424
$ 0.00348694370424$ 0.00348694370424

+0.59%

+0.41%

-3.64%

-3.64%

ARPA (ARPA) harga masa nyata ialah $ 0.02201. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARPA didagangkan antara $ 0.0216 rendah dan $ 0.02224 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARPA sepanjang masa ialah $ 0.2751607677412158, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00348694370424.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARPA telah berubah sebanyak +0.59% sejak sejam yang lalu, +0.41% dalam 24 jam dan -3.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ARPA (ARPA) Maklumat Pasaran

No.722

$ 33.45M
$ 33.45M$ 33.45M

$ 261.33K
$ 261.33K$ 261.33K

$ 44.02M
$ 44.02M$ 44.02M

1.52B
1.52B 1.52B

1,999,999,999.9877386
1,999,999,999.9877386 1,999,999,999.9877386

2019-04-26 00:00:00

$ 0.02
$ 0.02$ 0.02

ETH

Had Pasaran semasa ARPA ialah $ 33.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 261.33K. Bekalan edaran ARPA ialah 1.52B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1999999999.9877386. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.02M.

ARPA (ARPA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ARPA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000899+0.41%
30 Hari$ -0.0013-5.58%
60 Hari$ -0.00133-5.70%
90 Hari$ +0.00293+15.35%
Perubahan Harga ARPA Hari Ini

Hari ini, ARPA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000899 (+0.41%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariARPA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0013 (-5.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ARPA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ARPA mengalami perubahan sebanyak $ -0.00133 (-5.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ARPA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00293 (+15.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ARPA (ARPA)?

Semak ARPAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ARPA (ARPA)

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

ARPA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ARPA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ARPA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ARPA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ARPA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ARPA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ARPA (ARPA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ARPA (ARPA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ARPA.

Semak ARPA ramalan harga sekarang!

Tokenomik ARPA (ARPA)

Memahami tokenomik ARPA (ARPA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ARPA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ARPA (ARPA)

Mencari cara membeli ARPA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ARPA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ARPA kepada Mata Wang Tempatan

1 ARPA(ARPA) ke VND
579.19315
1 ARPA(ARPA) ke AUD
A$0.0327949
1 ARPA(ARPA) ke GBP
0.0160673
1 ARPA(ARPA) ke EUR
0.0184884
1 ARPA(ARPA) ke USD
$0.02201
1 ARPA(ARPA) ke MYR
RM0.092442
1 ARPA(ARPA) ke TRY
0.9087929
1 ARPA(ARPA) ke JPY
¥3.21346
1 ARPA(ARPA) ke ARS
ARS$32.2726027
1 ARPA(ARPA) ke RUB
1.822428
1 ARPA(ARPA) ke INR
1.9379805
1 ARPA(ARPA) ke IDR
Rp360.8196144
1 ARPA(ARPA) ke KRW
30.4004321
1 ARPA(ARPA) ke PHP
1.2528092
1 ARPA(ARPA) ke EGP
￡E.1.058681
1 ARPA(ARPA) ke BRL
R$0.116653
1 ARPA(ARPA) ke CAD
C$0.0301537
1 ARPA(ARPA) ke BDT
2.680818
1 ARPA(ARPA) ke NGN
32.8996676
1 ARPA(ARPA) ke COP
$85.9765625
1 ARPA(ARPA) ke ZAR
R.0.3818735
1 ARPA(ARPA) ke UAH
0.9061517
1 ARPA(ARPA) ke VES
Bs3.5216
1 ARPA(ARPA) ke CLP
$20.88749
1 ARPA(ARPA) ke PKR
Rs6.2473184
1 ARPA(ARPA) ke KZT
11.9100512
1 ARPA(ARPA) ke THB
฿0.697717
1 ARPA(ARPA) ke TWD
NT$0.6629412
1 ARPA(ARPA) ke AED
د.إ0.0807767
1 ARPA(ARPA) ke CHF
Fr0.0173879
1 ARPA(ARPA) ke HKD
HK$0.1712378
1 ARPA(ARPA) ke AMD
֏8.416624
1 ARPA(ARPA) ke MAD
.د.م0.1974297
1 ARPA(ARPA) ke MXN
$0.4036634
1 ARPA(ARPA) ke SAR
ريال0.0825375
1 ARPA(ARPA) ke PLN
0.079236
1 ARPA(ARPA) ke RON
лв0.0942028
1 ARPA(ARPA) ke SEK
kr0.2035925
1 ARPA(ARPA) ke BGN
лв0.0363165
1 ARPA(ARPA) ke HUF
Ft7.2663814
1 ARPA(ARPA) ke CZK
0.453406
1 ARPA(ARPA) ke KWD
د.ك0.00671305
1 ARPA(ARPA) ke ILS
0.0735134
1 ARPA(ARPA) ke AOA
Kz20.0636557
1 ARPA(ARPA) ke BHD
.د.ب0.00827576
1 ARPA(ARPA) ke BMD
$0.02201
1 ARPA(ARPA) ke DKK
kr0.1391032
1 ARPA(ARPA) ke HNL
L0.5773223
1 ARPA(ARPA) ke MUR
0.9959525
1 ARPA(ARPA) ke NAD
$0.3823137
1 ARPA(ARPA) ke NOK
kr0.2159181
1 ARPA(ARPA) ke NZD
$0.0367567
1 ARPA(ARPA) ke PAB
B/.0.02201
1 ARPA(ARPA) ke PGK
K0.0920018
1 ARPA(ARPA) ke QAR
ر.ق0.0801164
1 ARPA(ARPA) ke RSD
дин.2.1844925

ARPA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ARPA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ARPA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ARPA

Berapakah nilai ARPA (ARPA) hari ini?
Harga langsung ARPA dalam USD ialah 0.02201 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ARPA ke USD?
Harga semasa ARPA ke USD ialah $ 0.02201. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ARPA?
Had pasaran untuk ARPA ialah $ 33.45M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ARPA?
Bekalan edaran ARPA ialah 1.52B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ARPA?
ARPA mencapai harga ATH sebanyak 0.2751607677412158 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ARPA?
ARPA melihat harga ATL sebanyak 0.00348694370424 USD.
Berapakah jumlah dagangan ARPA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ARPAialah $ 261.33K USD.
Adakah ARPA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ARPA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ARPAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:20:37 (UTC+8)

ARPA (ARPA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ARPA-ke-USD

Jumlah

ARPA
ARPA
USD
USD

1 ARPA = 0.02201 USD

Berdagang ARPA

ARPAUSDT
$0.02201
$0.02201$0.02201
+0.31%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan