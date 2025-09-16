Lagi Mengenai ARRR

Maklumat Harga ARRR

Kertas putih ARRR

Laman Web Rasmi ARRR

Tokenomik ARRR

Ramalan Harga ARRR

Sejarah ARRR

ARRR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ARRR-ke-Fiat

ARRR Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Pirate Chain Logo

Pirate ChainHargae(ARRR)

1 ARRR ke USD Harga Langsung:

$0.1905
$0.1905$0.1905
-1.34%1D
USD
Pirate Chain (ARRR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:20:44 (UTC+8)

Pirate Chain (ARRR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1899
$ 0.1899$ 0.1899
24J Rendah
$ 0.1956
$ 0.1956$ 0.1956
24J Tinggi

$ 0.1899
$ 0.1899$ 0.1899

$ 0.1956
$ 0.1956$ 0.1956

$ 16.90295492
$ 16.90295492$ 16.90295492

$ 0.0127392379923
$ 0.0127392379923$ 0.0127392379923

+0.15%

-1.34%

-8.33%

-8.33%

Pirate Chain (ARRR) harga masa nyata ialah $ 0.1905. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARRR didagangkan antara $ 0.1899 rendah dan $ 0.1956 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARRR sepanjang masa ialah $ 16.90295492, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0127392379923.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARRR telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, -1.34% dalam 24 jam dan -8.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pirate Chain (ARRR) Maklumat Pasaran

No.678

$ 37.38M
$ 37.38M$ 37.38M

$ 100.63K
$ 100.63K$ 100.63K

$ 37.38M
$ 37.38M$ 37.38M

196.21M
196.21M 196.21M

196,213,797.97055
196,213,797.97055 196,213,797.97055

ARRR

Had Pasaran semasa Pirate Chain ialah $ 37.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 100.63K. Bekalan edaran ARRR ialah 196.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 196213797.97055. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.38M.

Pirate Chain (ARRR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Pirate Chain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002587-1.34%
30 Hari$ -0.089-31.85%
60 Hari$ +0.0378+24.75%
90 Hari$ +0.0495+35.10%
Perubahan Harga Pirate Chain Hari Ini

Hari ini, ARRR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.002587 (-1.34%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPirate Chain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.089 (-31.85%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Pirate Chain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ARRR mengalami perubahan sebanyak $ +0.0378 (+24.75%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Pirate Chain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0495 (+35.10%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Pirate Chain (ARRR)?

Semak Pirate Chainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Pirate Chain (ARRR)

Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

Pirate Chain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Pirate Chain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ARRR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Pirate Chain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Pirate Chain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Pirate Chain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pirate Chain (ARRR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pirate Chain (ARRR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pirate Chain.

Semak Pirate Chain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Pirate Chain (ARRR)

Memahami tokenomik Pirate Chain (ARRR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ARRR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Pirate Chain (ARRR)

Mencari cara membeli Pirate Chain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Pirate Chain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ARRR kepada Mata Wang Tempatan

1 Pirate Chain(ARRR) ke VND
5,013.0075
1 Pirate Chain(ARRR) ke AUD
A$0.283845
1 Pirate Chain(ARRR) ke GBP
0.139065
1 Pirate Chain(ARRR) ke EUR
0.16002
1 Pirate Chain(ARRR) ke USD
$0.1905
1 Pirate Chain(ARRR) ke MYR
RM0.8001
1 Pirate Chain(ARRR) ke TRY
7.865745
1 Pirate Chain(ARRR) ke JPY
¥27.813
1 Pirate Chain(ARRR) ke ARS
ARS$279.324435
1 Pirate Chain(ARRR) ke RUB
15.7734
1 Pirate Chain(ARRR) ke INR
16.773525
1 Pirate Chain(ARRR) ke IDR
Rp3,122.95032
1 Pirate Chain(ARRR) ke KRW
263.120505
1 Pirate Chain(ARRR) ke PHP
10.84326
1 Pirate Chain(ARRR) ke EGP
￡E.9.16305
1 Pirate Chain(ARRR) ke BRL
R$1.00965
1 Pirate Chain(ARRR) ke CAD
C$0.260985
1 Pirate Chain(ARRR) ke BDT
23.2029
1 Pirate Chain(ARRR) ke NGN
284.75178
1 Pirate Chain(ARRR) ke COP
$744.140625
1 Pirate Chain(ARRR) ke ZAR
R.3.305175
1 Pirate Chain(ARRR) ke UAH
7.842885
1 Pirate Chain(ARRR) ke VES
Bs30.48
1 Pirate Chain(ARRR) ke CLP
$180.7845
1 Pirate Chain(ARRR) ke PKR
Rs54.07152
1 Pirate Chain(ARRR) ke KZT
103.08336
1 Pirate Chain(ARRR) ke THB
฿6.03885
1 Pirate Chain(ARRR) ke TWD
NT$5.73786
1 Pirate Chain(ARRR) ke AED
د.إ0.699135
1 Pirate Chain(ARRR) ke CHF
Fr0.150495
1 Pirate Chain(ARRR) ke HKD
HK$1.48209
1 Pirate Chain(ARRR) ke AMD
֏72.8472
1 Pirate Chain(ARRR) ke MAD
.د.م1.708785
1 Pirate Chain(ARRR) ke MXN
$3.49377
1 Pirate Chain(ARRR) ke SAR
ريال0.714375
1 Pirate Chain(ARRR) ke PLN
0.6858
1 Pirate Chain(ARRR) ke RON
лв0.81534
1 Pirate Chain(ARRR) ke SEK
kr1.762125
1 Pirate Chain(ARRR) ke BGN
лв0.314325
1 Pirate Chain(ARRR) ke HUF
Ft62.89167
1 Pirate Chain(ARRR) ke CZK
3.9243
1 Pirate Chain(ARRR) ke KWD
د.ك0.0581025
1 Pirate Chain(ARRR) ke ILS
0.63627
1 Pirate Chain(ARRR) ke AOA
Kz173.654085
1 Pirate Chain(ARRR) ke BHD
.د.ب0.071628
1 Pirate Chain(ARRR) ke BMD
$0.1905
1 Pirate Chain(ARRR) ke DKK
kr1.20396
1 Pirate Chain(ARRR) ke HNL
L4.996815
1 Pirate Chain(ARRR) ke MUR
8.620125
1 Pirate Chain(ARRR) ke NAD
$3.308985
1 Pirate Chain(ARRR) ke NOK
kr1.868805
1 Pirate Chain(ARRR) ke NZD
$0.318135
1 Pirate Chain(ARRR) ke PAB
B/.0.1905
1 Pirate Chain(ARRR) ke PGK
K0.79629
1 Pirate Chain(ARRR) ke QAR
ر.ق0.69342
1 Pirate Chain(ARRR) ke RSD
дин.18.907125

Pirate Chain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Pirate Chain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Pirate Chain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pirate Chain

Berapakah nilai Pirate Chain (ARRR) hari ini?
Harga langsung ARRR dalam USD ialah 0.1905 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ARRR ke USD?
Harga semasa ARRR ke USD ialah $ 0.1905. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pirate Chain?
Had pasaran untuk ARRR ialah $ 37.38M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ARRR?
Bekalan edaran ARRR ialah 196.21M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ARRR?
ARRR mencapai harga ATH sebanyak 16.90295492 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ARRR?
ARRR melihat harga ATL sebanyak 0.0127392379923 USD.
Berapakah jumlah dagangan ARRR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ARRRialah $ 100.63K USD.
Adakah ARRR akan naik lebih tinggi tahun ini?
ARRR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ARRRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:20:44 (UTC+8)

Pirate Chain (ARRR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ARRR-ke-USD

Jumlah

ARRR
ARRR
USD
USD

1 ARRR = 0.1905 USD

Berdagang ARRR

ARRRUSDT
$0.1905
$0.1905$0.1905
-1.29%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan