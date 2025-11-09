Harga LiveArt langsung hari ini ialah 0.002606 USD.ART modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata ART kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga LiveArt langsung hari ini ialah 0.002606 USD.ART modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata ART kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!
Harga langsung LiveArt (ART) hari ini ialah $ 0.002606, dengan 2.97% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ART kepada USD penukaran adalah $ 0.002606 setiap ART.
LiveArt kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ART. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ART didagangkan antara $ 0.002561 (rendah) dan $ 0.002719 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.
Dalam prestasi jangka pendek, ART dipindahkan +0.07% dalam sejam terakhir dan -13.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 64.34K.
LiveArt (ART) Maklumat Pasaran
--
----
$ 64.34K
$ 64.34K$ 64.34K
$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Had Pasaran semasa LiveArt ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.34K. Bekalan edaran ART ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.61M.
LiveArt Sejarah Harga USD
Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002561
$ 0.002561$ 0.002561
24J Rendah
$ 0.002719
$ 0.002719$ 0.002719
24J Tinggi
$ 0.002561
$ 0.002561$ 0.002561
$ 0.002719
$ 0.002719$ 0.002719
--
----
--
----
+0.07%
-2.97%
-13.11%
-13.11%
LiveArt (ART) Sejarah Harga USD
Jejaki perubahan harga untuk LiveArt hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
Tempoh
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ -0.00007977
-2.97%
30 Hari
$ -0.004745
-64.55%
60 Hari
$ -0.023024
-89.84%
90 Hari
$ -0.022394
-89.58%
Perubahan Harga LiveArt Hari Ini
Hari ini, ART mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00007977 (-2.97%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Perubahan Harga 30 HariLiveArt
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.004745 (-64.55%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Perubahan Harga 60 Hari LiveArt
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ART mengalami perubahan sebanyak $ -0.023024 (-89.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Perubahan Harga 90 Hari LiveArt
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.022394 (-89.58%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LiveArt (ART)?
Cerapan dipacu AI yang menganalisis LiveArt pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Apakah faktor yang mempengaruhi harga LiveArt?
LiveArt (ART) token prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ART prices.
Platform Adoption: User growth, artist participation, and transaction volume on the LiveArt platform drive demand.
Utility & Use Cases: Token functionality for purchasing digital art, staking rewards, and governance rights affects value.
Partnerships: Collaborations with artists, galleries, and other platforms boost credibility and adoption.
NFT Market Trends: As an art-focused token, broader NFT market performance significantly impacts ART prices.
Regulatory News: Crypto regulations affecting NFTs and digital assets create price volatility.
Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements drive investor interest.
Competition: Performance relative to other art and NFT platforms affects market positioning.
Liquidity: Trading volume and exchange listings impact price stability and accessibility.
Mengapa orang ingin tahu harga LiveArt hari ini?
People want to know LiveArt (ART) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on their investment value. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make strategic moves in the dynamic crypto market.
Ramalan Harga untuk LiveArt
LiveArt (ART) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ART pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
LiveArt (ART) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga LiveArt berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Alat MEXC Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan. Ingin tahu berapa harga LiveArt yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ART ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik LiveArt Ramalan Harga.
Perihal LiveArt
Maecenas (ART) is a blockchain-based art marketplace that aims to democratize access to fine art investment. It utilizes the Ethereum blockchain to create a decentralized art gallery where shares in artwork are bought and sold. The ART token serves as the native currency within the Maecenas ecosystem, used for transaction fees and participating in auctions. By tokenizing artwork, Maecenas allows for fractional ownership, enabling a wider range of investors to participate in the art market. The platform's goal is to provide a transparent and efficient marketplace that can disrupt the traditional art world, offering artists, collectors, and investors a new way to engage with art.
Bagaimana untuk membeli & Melabur LiveArt dalam Malaysia
Bersedia untuk bermula dengan LiveArt? Membeli ART adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli LiveArt. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan LiveArt (ART) perjalanan Membeli anda.
Langkah 1
Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC
Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5
Lengkapkan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan LiveArt akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan LiveArt
Memiliki LiveArt membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda
Membeli LiveArt (ART) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.
Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.
Apakah itu LiveArt (ART)
LiveArt is the AI-powered RWAfi protocol unlocking the $10T market of investment-grade art, watches, cars, wine, and collectibles. By transforming blue-chip assets into liquid, programmable financial instruments, LiveArt makes cultural wealth tradeable on-chain. With a $200M+ asset pipeline, 13M+ connected wallets, and deployment across 17 chains, LiveArt fuses AI intelligence, DeFi liquidity, and real-world assets into the first platform where masterpieces become yield-generating, globally accessible financial products.
LiveArt is the AI-powered RWAfi protocol unlocking the $10T market of investment-grade art, watches, cars, wine, and collectibles. By transforming blue-chip assets into liquid, programmable financial instruments, LiveArt makes cultural wealth tradeable on-chain. With a $200M+ asset pipeline, 13M+ connected wallets, and deployment across 17 chains, LiveArt fuses AI intelligence, DeFi liquidity, and real-world assets into the first platform where masterpieces become yield-generating, globally accessible financial products.
LiveArt Sumber
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LiveArt, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
Jika LiveArt berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga LiveArt berpotensi dan jangkaan ROI.
Berapa harga LiveArt hari ini?
LiveArt Harga hari ini ialah $ 0.002606. Semak Bahagian Sejarah Harga kami untuk memahami sejarah untuk hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari.
Adakah LiveArt masih pelaburan yang baik dalam Malaysia?
LiveArt kekal sebagai mata wang kripto yang didagangkan secara aktif dengan penyertaan pasaran dan pembangunan ekosistem yang berterusan. Walau bagaimanapun, pelaburan kripto seperti melabur dalam ART sememangnya tidak menentu dan harus sejajar dengan toleransi risiko peribadi anda. Sentiasa lakukan penyelidikan bebas (DYOR) dan pertimbangkan keadaan pasaran sebelum membuat keputusan kewangan dan pelaburan.
Berapakah jumlah dagangan harian LiveArt dalam Malaysia?
LiveArt nilai $ 64.34K telah didagangkan di MEXC dalam tempoh 24 jam yang lalu.
Berapakah harga semasa LiveArt dalam Malaysia?
Harga ART langsung dikemas kini dalam masa nyata berdasarkan aktiviti perdagangan global merentas bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasaran berubah secara berterusan disebabkan oleh perubahan dalam kecairan, jumlah dagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga LiveArt terkini dalam mata wang pilihan anda, lawati ART Harga untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Apakah yang mempengaruhi LiveArt harga dalam Malaysia?
Harga ART dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasaran keseluruhan, volum dagangan, perkembangan teknologi dan trend penggunaan pengguna. Keadaan makroekonomi yang lebih luas seperti perubahan kadar faedah, kitaran kecairan, dan isyarat peraturan—turut memainkan peranan penting dalam pergerakan harga.
Untuk terus mendapat maklumat tentang peralihan pasaran masa nyata dan kemas kini projek, lawati Berita MEXC, untuk analisis terkini dan cerapan crypto.
Token manakah yang mempunyai volum dagangan tertinggi di MEXC?
Di bawah ialah token dagangan teratas semasa di MEXC mengikut volum dagangan 24 jam. Kemas kini harga dan prestasi secara berterusan berdasarkan data pasaran langsung.
Token Terhangat
Harga
Perubahan
BTC
103,329.23
+1.58%
ETH
3,525.85
+4.41%
SOL
161.07
+2.80%
UCN
1,497.38
+0.02%
USDC
0.9999
-0.02%
Bagaimanakah cara saya membuat pesanan henti rugi atau ambil untung ART pada MEXC?
MEXC menyokong pesanan henti rugi dan ambil untung bagi membantu menguruskan risiko secara automatik.
1. Pergi ke bahagian Dagangan Spot atau Niaga Hadapan dan pilih pasangan ART/USDT.
2. Pilih "Had Henti" atau "Pesanan Pencetus" daripada menu jenis pesanan.
3. Tetapkan harga pencetus anda (tahap yang mengaktifkan pesanan) dan harga pelaksanaan anda (harga yang akan diisi).
4. Sahkan butiran pesanan anda dan serahkan.
Pesanan henti rugi anda akan diaktifkan jika harga LiveArt bergerak berbanding kedudukan anda, manakala pesanan ambil untung dilaksanakan secara automatik apabila ia mencapai tahap keuntungan sasaran anda.
Untuk contoh dan tutorial terperinci, lawati Panduan Dagangan Tempat MEXC
Adakah LiveArt harga akan meningkat tahun ini?
LiveArt harga mungkin naik lebih tinggi tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LiveArt (ART) ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:09:01 (UTC+8)
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami.
Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.