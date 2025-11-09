LiveArt Harga Hari Ini

Harga langsung LiveArt (ART) hari ini ialah $ 0.002606, dengan 2.97% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ART kepada USD penukaran adalah $ 0.002606 setiap ART.

LiveArt kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ART. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ART didagangkan antara $ 0.002561 (rendah) dan $ 0.002719 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ART dipindahkan +0.07% dalam sejam terakhir dan -13.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 64.34K.

LiveArt (ART) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 64.34K$ 64.34K $ 64.34K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa LiveArt ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.34K. Bekalan edaran ART ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.61M.