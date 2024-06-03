Tokenomik Artfi (ARTFI)

Lihat cerapan utama tentang Artfi (ARTFI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Artfi (ARTFI) Maklumat

Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.

Laman Web Rasmi:
https://artfi.world/
Kertas putih:
https://artfitoken.io/Artfi-whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://suiscan.xyz/mainnet/home

Artfi (ARTFI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Artfi (ARTFI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 414.83K
$ 414.83K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 130.37M
$ 130.37M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.18M
$ 3.18M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.22
$ 0.22
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.003179619296389533
$ 0.003179619296389533
Harga Semasa:
$ 0.003182
$ 0.003182

Tokenomik Artfi (ARTFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Artfi (ARTFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ARTFI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ARTFI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ARTFI, terokai ARTFI harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.