Artyfact Logo

ArtyfactHargae(ARTY)

$0.1565
-2.61%1D
Artyfact (ARTY) Carta Harga Langsung
Artyfact (ARTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1527
24J Rendah
$ 0.1648
24J Tinggi

$ 0.1527
$ 0.1648
$ 4.504571539568279
$ 0.12062367419152462
-0.45%

-2.61%

-1.95%

-1.95%

Artyfact (ARTY) harga masa nyata ialah $ 0.1565. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARTY didagangkan antara $ 0.1527 rendah dan $ 0.1648 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARTY sepanjang masa ialah $ 4.504571539568279, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.12062367419152462.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARTY telah berubah sebanyak -0.45% sejak sejam yang lalu, -2.61% dalam 24 jam dan -1.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Artyfact (ARTY) Maklumat Pasaran

No.1693

$ 3.05M
$ 198.72K
$ 3.91M
19.48M
25,000,000
24,858,616
77.92%

BSC

Had Pasaran semasa Artyfact ialah $ 3.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 198.72K. Bekalan edaran ARTY ialah 19.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 24858616. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.91M.

Artyfact (ARTY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Artyfact hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.004194-2.61%
30 Hari$ -0.0013-0.83%
60 Hari$ -0.014-8.22%
90 Hari$ +0.0196+14.31%
Perubahan Harga Artyfact Hari Ini

Hari ini, ARTY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.004194 (-2.61%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariArtyfact

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0013 (-0.83%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Artyfact

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ARTY mengalami perubahan sebanyak $ -0.014 (-8.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Artyfact

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0196 (+14.31%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Artyfact (ARTY)?

Semak Artyfacthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Artyfact (ARTY)

Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

Artyfact tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Artyfact pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ARTY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Artyfact di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Artyfact anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Artyfact Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Artyfact (ARTY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Artyfact (ARTY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Artyfact.

Semak Artyfact ramalan harga sekarang!

Tokenomik Artyfact (ARTY)

Memahami tokenomik Artyfact (ARTY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ARTY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Artyfact (ARTY)

Mencari cara membeli Artyfact? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Artyfact di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ARTY kepada Mata Wang Tempatan

1 Artyfact(ARTY) ke VND
4,118.2975
1 Artyfact(ARTY) ke AUD
A$0.233185
1 Artyfact(ARTY) ke GBP
0.114245
1 Artyfact(ARTY) ke EUR
0.13146
1 Artyfact(ARTY) ke USD
$0.1565
1 Artyfact(ARTY) ke MYR
RM0.6573
1 Artyfact(ARTY) ke TRY
6.461885
1 Artyfact(ARTY) ke JPY
¥22.849
1 Artyfact(ARTY) ke ARS
ARS$229.471255
1 Artyfact(ARTY) ke RUB
12.9582
1 Artyfact(ARTY) ke INR
13.779825
1 Artyfact(ARTY) ke IDR
Rp2,565.57336
1 Artyfact(ARTY) ke KRW
216.159365
1 Artyfact(ARTY) ke PHP
8.90798
1 Artyfact(ARTY) ke EGP
￡E.7.52765
1 Artyfact(ARTY) ke BRL
R$0.82945
1 Artyfact(ARTY) ke CAD
C$0.214405
1 Artyfact(ARTY) ke BDT
19.0617
1 Artyfact(ARTY) ke NGN
233.92994
1 Artyfact(ARTY) ke COP
$611.328125
1 Artyfact(ARTY) ke ZAR
R.2.715275
1 Artyfact(ARTY) ke UAH
6.443105
1 Artyfact(ARTY) ke VES
Bs25.04
1 Artyfact(ARTY) ke CLP
$148.5185
1 Artyfact(ARTY) ke PKR
Rs44.42096
1 Artyfact(ARTY) ke KZT
84.68528
1 Artyfact(ARTY) ke THB
฿4.96105
1 Artyfact(ARTY) ke TWD
NT$4.71378
1 Artyfact(ARTY) ke AED
د.إ0.574355
1 Artyfact(ARTY) ke CHF
Fr0.123635
1 Artyfact(ARTY) ke HKD
HK$1.21757
1 Artyfact(ARTY) ke AMD
֏59.8456
1 Artyfact(ARTY) ke MAD
.د.م1.403805
1 Artyfact(ARTY) ke MXN
$2.87021
1 Artyfact(ARTY) ke SAR
ريال0.586875
1 Artyfact(ARTY) ke PLN
0.5634
1 Artyfact(ARTY) ke RON
лв0.66982
1 Artyfact(ARTY) ke SEK
kr1.447625
1 Artyfact(ARTY) ke BGN
лв0.258225
1 Artyfact(ARTY) ke HUF
Ft51.66691
1 Artyfact(ARTY) ke CZK
3.2239
1 Artyfact(ARTY) ke KWD
د.ك0.0477325
1 Artyfact(ARTY) ke ILS
0.52271
1 Artyfact(ARTY) ke AOA
Kz142.660705
1 Artyfact(ARTY) ke BHD
.د.ب0.058844
1 Artyfact(ARTY) ke BMD
$0.1565
1 Artyfact(ARTY) ke DKK
kr0.98908
1 Artyfact(ARTY) ke HNL
L4.104995
1 Artyfact(ARTY) ke MUR
7.081625
1 Artyfact(ARTY) ke NAD
$2.718405
1 Artyfact(ARTY) ke NOK
kr1.535265
1 Artyfact(ARTY) ke NZD
$0.261355
1 Artyfact(ARTY) ke PAB
B/.0.1565
1 Artyfact(ARTY) ke PGK
K0.65417
1 Artyfact(ARTY) ke QAR
ر.ق0.56966
1 Artyfact(ARTY) ke RSD
дин.15.532625

Artyfact Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Artyfact, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Artyfact Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Artyfact

Berapakah nilai Artyfact (ARTY) hari ini?
Harga langsung ARTY dalam USD ialah 0.1565 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ARTY ke USD?
Harga semasa ARTY ke USD ialah $ 0.1565. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Artyfact?
Had pasaran untuk ARTY ialah $ 3.05M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ARTY?
Bekalan edaran ARTY ialah 19.48M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ARTY?
ARTY mencapai harga ATH sebanyak 4.504571539568279 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ARTY?
ARTY melihat harga ATL sebanyak 0.12062367419152462 USD.
Berapakah jumlah dagangan ARTY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ARTYialah $ 198.72K USD.
Adakah ARTY akan naik lebih tinggi tahun ini?
ARTY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ARTYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

