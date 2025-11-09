Arowana Harga Hari Ini

Harga langsung Arowana (ARW) hari ini ialah $ 0.04117, dengan 0.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ARW kepada USD penukaran adalah $ 0.04117 setiap ARW.

Arowana kini berada pada kedudukan #3816 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 ARW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ARW didagangkan antara $ 0.04111 (rendah) dan $ 0.04146 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 10.64117077383144, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000425025916068227.

Dalam prestasi jangka pendek, ARW dipindahkan -0.15% dalam sejam terakhir dan -2.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.02M.

Arowana (ARW) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3816 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.59M$ 20.59M $ 20.59M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Jumlah Bekalan 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam ARB

Had Pasaran semasa Arowana ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.02M. Bekalan edaran ARW ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.59M.