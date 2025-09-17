Apakah itu Sender (ASI)

Sender Network is the AI protocol designed to power the intent-centric vision of Web3 and accelerate the worldwide adoption of consumer crypto.

Tokenomik Sender (ASI)

Memahami tokenomik Sender (ASI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ASI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sender Berapakah nilai Sender (ASI) hari ini? Harga langsung ASI dalam USD ialah 0.003991 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ASI ke USD? $ 0.003991 . Lihat Harga semasa ASI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Sender? Had pasaran untuk ASI ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ASI? Bekalan edaran ASI ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ASI? ASI mencapai harga ATH sebanyak 0.21744650729196494 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ASI? ASI melihat harga ATL sebanyak 0.003064018018980925 USD . Berapakah jumlah dagangan ASI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ASIialah $ 35.36K USD . Adakah ASI akan naik lebih tinggi tahun ini? ASI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ASIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Sender (ASI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

