AS Monaco Logo

AS MonacoHargae(ASM)

AS Monaco (ASM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:16:05 (UTC+8)

AS Monaco (ASM) Maklumat Harga (USD)

AS Monaco (ASM) harga masa nyata ialah $ 0.2102. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASM didagangkan antara $ 0.2075 rendah dan $ 0.2143 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASM sepanjang masa ialah $ 2.753173777433573, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.17967373495653602.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASM telah berubah sebanyak -0.90% sejak sejam yang lalu, -0.33% dalam 24 jam dan -3.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AS Monaco (ASM) Maklumat Pasaran

No.2123

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 56.16K
$ 56.16K$ 56.16K

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

5.35M
5.35M 5.35M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

53.50%

CHZ

Had Pasaran semasa AS Monaco ialah $ 1.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.16K. Bekalan edaran ASM ialah 5.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.10M.

AS Monaco (ASM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AS Monaco hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000696-0.33%
30 Hari$ -0.0248-10.56%
60 Hari$ +0.0054+2.63%
90 Hari$ -0.0132-5.91%
Perubahan Harga AS Monaco Hari Ini

Hari ini, ASM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000696 (-0.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAS Monaco

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0248 (-10.56%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AS Monaco

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ASM mengalami perubahan sebanyak $ +0.0054 (+2.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AS Monaco

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0132 (-5.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AS Monaco (ASM)?

Semak AS Monacohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AS Monaco (ASM)

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

AS Monaco tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AS Monaco pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ASM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AS Monaco di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AS Monaco anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AS Monaco Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AS Monaco (ASM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AS Monaco (ASM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AS Monaco.

Semak AS Monaco ramalan harga sekarang!

Tokenomik AS Monaco (ASM)

Memahami tokenomik AS Monaco (ASM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ASM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AS Monaco (ASM)

Mencari cara membeli AS Monaco? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AS Monaco di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ASM kepada Mata Wang Tempatan

AS Monaco Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AS Monaco, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web AS Monaco Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AS Monaco

Berapakah nilai AS Monaco (ASM) hari ini?
Harga langsung ASM dalam USD ialah 0.2102 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ASM ke USD?
Harga semasa ASM ke USD ialah $ 0.2102. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AS Monaco?
Had pasaran untuk ASM ialah $ 1.12M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ASM?
Bekalan edaran ASM ialah 5.35M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ASM?
ASM mencapai harga ATH sebanyak 2.753173777433573 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ASM?
ASM melihat harga ATL sebanyak 0.17967373495653602 USD.
Berapakah jumlah dagangan ASM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ASMialah $ 56.16K USD.
Adakah ASM akan naik lebih tinggi tahun ini?
ASM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ASMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:16:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

