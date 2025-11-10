BursaDEX+
Harga ASML Holding NV langsung hari ini ialah 1,117.21 USD.ASMLON modal pasaran ialah 1,665,709.0341864391 USD. Jejaki masa nyata ASMLON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

$1,117.3
-1.01%1D
USD
ASML Holding NV (ASMLON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:07:48 (UTC+8)

ASML Holding NV Harga Hari Ini

Harga langsung ASML Holding NV (ASMLON) hari ini ialah $ 1,117.21, dengan 1.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASMLON kepada USD penukaran adalah $ 1,117.21 setiap ASMLON.

ASML Holding NV kini berada pada kedudukan #1923 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.67M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.49K ASMLON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASMLON didagangkan antara $ 969.54 (rendah) dan $ 2,167.2 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1,087.8260089245405, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 732.0144981577465.

Dalam prestasi jangka pendek, ASMLON dipindahkan -0.01% dalam sejam terakhir dan +4.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 115.94K.

ASML Holding NV (ASMLON) Maklumat Pasaran

No.1923

$ 1.67M
$ 115.94K
$ 1.67M
1.49K
1,490.95428271
ETH

Had Pasaran semasa ASML Holding NV ialah $ 1.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 115.94K. Bekalan edaran ASMLON ialah 1.49K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1490.95428271. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.67M.

ASML Holding NV Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 969.54
24J Rendah
$ 2,167.2
24J Tinggi

$ 969.54
$ 2,167.2
$ 1,087.8260089245405
$ 732.0144981577465
-0.01%

-1.01%

+4.16%

+4.16%

ASML Holding NV (ASMLON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ASML Holding NV hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -11.3999-1.01%
30 Hari$ +173.1+18.33%
60 Hari$ +367.21+48.96%
90 Hari$ +367.21+48.96%
Perubahan Harga ASML Holding NV Hari Ini

Hari ini, ASMLON mencatatkan perubahan sebanyak $ -11.3999 (-1.01%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariASML Holding NV

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +173.1 (+18.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ASML Holding NV

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ASMLON mengalami perubahan sebanyak $ +367.21 (+48.96%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ASML Holding NV

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +367.21 (+48.96%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ASML Holding NV (ASMLON)?

Semak ASML Holding NVhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk ASML Holding NV

Cerapan dipacu AI yang menganalisis ASML Holding NV pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga ASML Holding NV?

ASML Holding NV stock prices are influenced by: semiconductor demand cycles, chip manufacturing capacity expansion, geopolitical tensions affecting China trade, technological advancement in EUV lithography, customer orders from TSMC/Samsung, R&D investments, global economic conditions, supply chain disruptions, and competition in semiconductor equipment market.

Mengapa orang ingin tahu harga ASML Holding NV hari ini?

People want to know ASML Holding NV price today because it's a leading semiconductor equipment manufacturer crucial for chip production. Investors track its stock for portfolio decisions, market sentiment analysis, and tech sector trends. ASML's lithography machines are essential for advanced chips, making it a key indicator of semiconductor industry health and future technology development prospects.

Ramalan Harga untuk ASML Holding NV

ASML Holding NV (ASMLON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ASMLON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
ASML Holding NV (ASMLON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ASML Holding NV berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga ASML Holding NV yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ASMLON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik ASML Holding NV Ramalan Harga.

Perihal ASML Holding NV

ASMLON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate transactions and smart contracts, providing a decentralized system for various applications. The general purpose of ASMLON is to provide a secure, efficient, and transparent method for conducting and verifying transactions. It uses a consensus mechanism for validating transactions and maintaining the integrity of the network. The asset's issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computational resources to maintain the network. ASMLON's typical use cases include peer-to-peer transactions, decentralized finance (DeFi), and the development of decentralized applications (dApps).

Bagaimana untuk membeli & Melabur ASML Holding NV dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan ASML Holding NV? Membeli ASMLON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli ASML Holding NV. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan ASML Holding NV (ASMLON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 1.49K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan ASML Holding NV akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan ASML Holding NV

Memiliki ASML Holding NV membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli ASML Holding NV (ASMLON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

ASML Holding NV Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ASML Holding NV, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web ASML Holding NV Rasmi
Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ASML Holding NV

Berapakah nilai 1 ASML Holding NV pada tahun 2030?
Jika ASML Holding NV berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga ASML Holding NV berpotensi dan jangkaan ROI.
ASML Holding NV (ASMLON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Pergi panjang atau pendek ASMLON dengan leveraj. Terokai ASMLON dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan ASML Holding NV (ASMLON) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga ASML Holding NV langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
ASMLON/USDT
$1,117.3
$1,117.3$1,117.3
-1.01%
0.00% (USDT)

$0.000000
$0.00000
$0.00000
$0.04050
$0.1064
$0.0008325
$0.000004200
$0.00209
$0.00008074
$0.0000001889
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

