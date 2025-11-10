ASML Holding NV Harga Hari Ini

Harga langsung ASML Holding NV (ASMLON) hari ini ialah $ 1,117.21, dengan 1.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASMLON kepada USD penukaran adalah $ 1,117.21 setiap ASMLON.

ASML Holding NV kini berada pada kedudukan #1923 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.67M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.49K ASMLON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASMLON didagangkan antara $ 969.54 (rendah) dan $ 2,167.2 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1,087.8260089245405, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 732.0144981577465.

Dalam prestasi jangka pendek, ASMLON dipindahkan -0.01% dalam sejam terakhir dan +4.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 115.94K.

ASML Holding NV (ASMLON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1923 Modal Pasaran $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Kelantangan (24J) $ 115.94K$ 115.94K $ 115.94K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Bekalan Peredaran 1.49K 1.49K 1.49K Jumlah Bekalan 1,490.95428271 1,490.95428271 1,490.95428271 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa ASML Holding NV ialah $ 1.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 115.94K. Bekalan edaran ASMLON ialah 1.49K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1490.95428271. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.67M.