Aspecta Harga Hari Ini

Harga langsung Aspecta (ASP) hari ini ialah $ 0.04357, dengan 6.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASP kepada USD penukaran adalah $ 0.04357 setiap ASP.

Aspecta kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ASP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASP didagangkan antara $ 0.04065 (rendah) dan $ 0.04869 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ASP dipindahkan -1.00% dalam sejam terakhir dan -29.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 66.33K.

Aspecta (ASP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 66.33K$ 66.33K $ 66.33K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Aspecta ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.33K. Bekalan edaran ASP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.