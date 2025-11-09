BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga AssetMint langsung hari ini ialah 0.000000007745 USD.ASSETMINT modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata ASSETMINT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga AssetMint langsung hari ini ialah 0.000000007745 USD.ASSETMINT modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata ASSETMINT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai ASSETMINT

Maklumat Harga ASSETMINT

Apakah ASSETMINT

Kertas putih ASSETMINT

Laman Web Rasmi ASSETMINT

Tokenomik ASSETMINT

Ramalan Harga ASSETMINT

Sejarah ASSETMINT

ASSETMINT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ASSETMINT-ke-Fiat

ASSETMINT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

AssetMint Logo

AssetMintHargae(ASSETMINT)

1 ASSETMINT ke USD Harga Langsung:

$0.000000007745
$0.000000007745$0.000000007745
-10.61%1D
USD
AssetMint (ASSETMINT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:09:23 (UTC+8)

AssetMint Harga Hari Ini

Harga langsung AssetMint (ASSETMINT) hari ini ialah $ 0.000000007745, dengan 10.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASSETMINT kepada USD penukaran adalah $ 0.000000007745 setiap ASSETMINT.

AssetMint kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ASSETMINT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASSETMINT didagangkan antara $ 0.000000007644 (rendah) dan $ 0.000000008819 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ASSETMINT dipindahkan -3.24% dalam sejam terakhir dan -62.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 58.08K.

AssetMint (ASSETMINT) Maklumat Pasaran

--
----

$ 58.08K
$ 58.08K$ 58.08K

$ 16.26M
$ 16.26M$ 16.26M

--
----

2,100,000,000,000,000
2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa AssetMint ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.08K. Bekalan edaran ASSETMINT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.26M.

AssetMint Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000007644
$ 0.000000007644$ 0.000000007644
24J Rendah
$ 0.000000008819
$ 0.000000008819$ 0.000000008819
24J Tinggi

$ 0.000000007644
$ 0.000000007644$ 0.000000007644

$ 0.000000008819
$ 0.000000008819$ 0.000000008819

--
----

--
----

-3.24%

-10.61%

-62.33%

-62.33%

AssetMint (ASSETMINT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AssetMint hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000000091928-10.61%
30 Hari$ -0.000000298255-97.47%
60 Hari$ -0.000000142255-94.84%
90 Hari$ -0.000036992255-99.98%
Perubahan Harga AssetMint Hari Ini

Hari ini, ASSETMINT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000000091928 (-10.61%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAssetMint

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000000298255 (-97.47%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AssetMint

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ASSETMINT mengalami perubahan sebanyak $ -0.000000142255 (-94.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AssetMint

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000036992255 (-99.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AssetMint (ASSETMINT)?

Semak AssetMinthalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk AssetMint

Cerapan dipacu AI yang menganalisis AssetMint pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga AssetMint?

AssetMint (ASSETMINT) prices are influenced by several key factors:

1. Market demand and supply dynamics
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and ecosystem growth
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Bitcoin and major altcoin price movements
8. Community adoption and user engagement
9. Token utility and real-world use cases
10. Market speculation and investor sentiment

Mengapa orang ingin tahu harga AssetMint hari ini?

People want to know AssetMint price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, risk management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess investment performance, and determine entry/exit points.

Ramalan Harga untuk AssetMint

AssetMint (ASSETMINT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ASSETMINT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
AssetMint (ASSETMINT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga AssetMint berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga AssetMint yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ASSETMINT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik AssetMint Ramalan Harga.

Perihal AssetMint

ASSETMINT is a cryptocurrency that functions within a decentralized finance (DeFi) ecosystem. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a platform for asset minting and management. ASSETMINT operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is designed to be deflationary, with a fixed supply and a burn mechanism to reduce the circulating supply over time. Typical uses of ASSETMINT include the creation and management of digital assets, facilitating transactions within its ecosystem, and participating in the platform's governance.

Bagaimana untuk membeli & Melabur AssetMint dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan AssetMint? Membeli ASSETMINT adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli AssetMint. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan AssetMint (ASSETMINT) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan AssetMint akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli AssetMint (ASSETMINT)

Apa yang boleh anda lakukan dengan AssetMint

Memiliki AssetMint membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli AssetMint (ASSETMINT) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu AssetMint (ASSETMINT)

AssetMint is an RWA tokenization and compliance infrastructure platform. It provides an execution layer for asset mapping logic, liquidity construction, regulatory routing, and DAO governance for real-world assets such as real estate, credit, intellectual property, and revenue streams. The system integrates programmable compliance and two-tier liquidity (AMM + professional execution) to support multiple asset types across jurisdictions.

AssetMint Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AssetMint, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AssetMint Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AssetMint

Berapakah nilai 1 AssetMint pada tahun 2030?
Jika AssetMint berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga AssetMint berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:09:23 (UTC+8)

AssetMint (ASSETMINT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang AssetMint

ASSETMINT USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek ASSETMINT dengan leveraj. Terokai ASSETMINT dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan AssetMint (ASSETMINT) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga AssetMint langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
ASSETMINT/USDT
$0.000000007745
$0.000000007745$0.000000007745
-10.61%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04290
$0.04290$0.04290

+114.50%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1050
$0.1050$0.1050

+10.52%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00008891
$0.00008891$0.00008891

+351.31%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000324
$0.0000324$0.0000324

+116.00%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.11984
$0.11984$0.11984

+69.74%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03725
$0.03725$0.03725

+59.12%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015447
$0.000015447$0.000015447

+52.50%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ASSETMINT-ke-USD

Jumlah

ASSETMINT
ASSETMINT
USD
USD

1 ASSETMINT = 0.0000 USD