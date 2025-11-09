AssetMint Harga Hari Ini

Harga langsung AssetMint (ASSETMINT) hari ini ialah $ 0.000000007745, dengan 10.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASSETMINT kepada USD penukaran adalah $ 0.000000007745 setiap ASSETMINT.

AssetMint kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ASSETMINT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASSETMINT didagangkan antara $ 0.000000007644 (rendah) dan $ 0.000000008819 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ASSETMINT dipindahkan -3.24% dalam sejam terakhir dan -62.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 58.08K.

AssetMint (ASSETMINT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.26M$ 16.26M $ 16.26M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa AssetMint ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.08K. Bekalan edaran ASSETMINT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.26M.