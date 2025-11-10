Tokenomik AssetMint (ASSETMINT)

Lihat cerapan utama tentang AssetMint (ASSETMINT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:33:52 (UTC+8)
USD

AssetMint (ASSETMINT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AssetMint (ASSETMINT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 2,100.00T
$ 2,100.00T$ 2,100.00T
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 16.60M
$ 16.60M$ 16.60M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.1692
$ 0.1692$ 0.1692
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.000000007906
$ 0.000000007906$ 0.000000007906

AssetMint (ASSETMINT) Maklumat

AssetMint is an RWA tokenization and compliance infrastructure platform. It provides an execution layer for asset mapping logic, liquidity construction, regulatory routing, and DAO governance for real-world assets such as real estate, credit, intellectual property, and revenue streams. The system integrates programmable compliance and two-tier liquidity (AMM + professional execution) to support multiple asset types across jurisdictions.

Laman Web Rasmi:
https://assetmint.pro/
Kertas putih:
https://assetmint.pro/Whitepaper.html
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x1C5AeF2A6fd93a5018C94362087A9F679663aAfF

Tokenomik AssetMint (ASSETMINT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AssetMint (ASSETMINT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ASSETMINT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ASSETMINT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ASSETMINT, terokai ASSETMINT harga langsung token!

