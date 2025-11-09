Aster Harga Hari Ini

Harga langsung Aster (ASTER) hari ini ialah $ 1.1103, dengan 7.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASTER kepada USD penukaran adalah $ 1.1103 setiap ASTER.

Aster kini berada pada kedudukan #44 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.24B, dengan bekalan edaran sebanyak 2.02B ASTER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASTER didagangkan antara $ 1.0082 (rendah) dan $ 1.13 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.419058923870731, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.08438718204444161.

Dalam prestasi jangka pendek, ASTER dipindahkan +0.37% dalam sejam terakhir dan -10.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 36.98M.

Aster (ASTER) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.44 Modal Pasaran $ 2.24B Kelantangan (24J) $ 36.98M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.88B Bekalan Peredaran 2.02B Bekalan Maks 8,000,000,000 Jumlah Bekalan 8,000,000,000 Kadar Peredaran 25.22% Bahagian Pasaran 0.06% Rantaian Blok Awam BSC

