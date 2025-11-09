BursaDEX+
Harga Aster Inu langsung hari ini ialah 0.00025 USD.ASTERINU modal pasaran ialah 247,499.974909368625 USD. Jejaki masa nyata ASTERINU kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Aster Inu langsung hari ini ialah 0.00025 USD.ASTERINU modal pasaran ialah 247,499.974909368625 USD. Jejaki masa nyata ASTERINU kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Aster Inu (ASTERINU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:53:29 (UTC+8)

Aster Inu Harga Hari Ini

Harga langsung Aster Inu (ASTERINU) hari ini ialah $ 0.00025, dengan 3.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASTERINU kepada USD penukaran adalah $ 0.00025 setiap ASTERINU.

Aster Inu kini berada pada kedudukan #2773 mengikut permodalan pasaran pada $ 247.50K, dengan bekalan edaran sebanyak 990.00M ASTERINU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASTERINU didagangkan antara $ 0.000228 (rendah) dan $ 0.000275 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.008002267526781424, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000190827686511984.

Dalam prestasi jangka pendek, ASTERINU dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -9.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 4.21K.

Aster Inu (ASTERINU) Maklumat Pasaran

No.2773

98.99%

BSC

Had Pasaran semasa Aster Inu ialah $ 247.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.21K. Bekalan edaran ASTERINU ialah 990.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 250.00K.

Aster Inu Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

0.00%

+3.30%

-9.75%

-9.75%

Aster Inu (ASTERINU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aster Inu hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000799+3.30%
30 Hari$ -0.000225-47.37%
60 Hari$ -0.00125-83.34%
90 Hari$ -0.00125-83.34%
Perubahan Harga Aster Inu Hari Ini

Hari ini, ASTERINU mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000799 (+3.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAster Inu

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000225 (-47.37%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aster Inu

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ASTERINU mengalami perubahan sebanyak $ -0.00125 (-83.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aster Inu

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00125 (-83.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aster Inu (ASTERINU)?

Semak Aster Inuhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Aster Inu

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Aster Inu pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Aster Inu?

ASTERINU prices are influenced by: market sentiment toward meme coins, social media hype, community engagement, overall crypto market trends, Bitcoin price movements, trading volume, whale transactions, exchange listings, tokenomics, supply/demand dynamics, and speculative trading patterns.

Mengapa orang ingin tahu harga Aster Inu hari ini?

People want to know Aster Inu (ASTERINU) price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively
2. Portfolio tracking - Monitor investment performance and calculate gains/losses
3. Market timing - Identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Assess volatility and adjust position sizes accordingly
5. FOMO prevention - Stay informed to avoid missing profitable opportunities or panic selling

Current price data helps make informed investment choices in this volatile meme coin market.

Ramalan Harga untuk Aster Inu

Aster Inu (ASTERINU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ASTERINU pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Aster Inu (ASTERINU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Aster Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal Aster Inu

ASTERINU is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as a decentralized, peer-to-peer digital currency, facilitating transactions across the globe without the need for traditional financial intermediaries. The asset utilizes Ethereum's proven smart contract technology, enabling programmable transactions and applications within its network. ASTERINU's issuance model is based on a deflationary mechanism, where a portion of each transaction is burned, reducing the overall supply over time. This cryptocurrency is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, contributing to the broader digital economy.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Aster Inu dalam Malaysia

Apakah itu Aster Inu (ASTERINU)

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Aster Inu Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aster Inu, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Aster Inu Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aster Inu

Berapakah nilai 1 Aster Inu pada tahun 2030?
Jika Aster Inu berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Aster Inu berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:53:29 (UTC+8)

Aster Inu (ASTERINU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.00025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

