Aster Inu Harga Hari Ini

Harga langsung Aster Inu (ASTERINU) hari ini ialah $ 0.00025, dengan 3.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASTERINU kepada USD penukaran adalah $ 0.00025 setiap ASTERINU.

Aster Inu kini berada pada kedudukan #2773 mengikut permodalan pasaran pada $ 247.50K, dengan bekalan edaran sebanyak 990.00M ASTERINU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASTERINU didagangkan antara $ 0.000228 (rendah) dan $ 0.000275 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.008002267526781424, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000190827686511984.

Dalam prestasi jangka pendek, ASTERINU dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -9.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 4.21K.

Aster Inu (ASTERINU) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2773 Modal Pasaran $ 247.50K$ 247.50K $ 247.50K Kelantangan (24J) $ 4.21K$ 4.21K $ 4.21K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 250.00K$ 250.00K $ 250.00K Bekalan Peredaran 990.00M 990.00M 990.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 98.99% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Aster Inu ialah $ 247.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.21K. Bekalan edaran ASTERINU ialah 990.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 250.00K.