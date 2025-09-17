Lagi Mengenai ASTRA

Astra Protocol (ASTRA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:07:50 (UTC+8)

Astra Protocol (ASTRA) Maklumat Harga (USD)

Astra Protocol (ASTRA) harga masa nyata ialah $ 0.0024574. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASTRA didagangkan antara $ 0.0024555 rendah dan $ 0.0026489 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASTRA sepanjang masa ialah $ 0.5004097841977422, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000368237312114063.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASTRA telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -1.00% dalam 24 jam dan +16.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Astra Protocol (ASTRA) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Astra Protocol ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 50.03K. Bekalan edaran ASTRA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.46M.

Astra Protocol (ASTRA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Astra Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000024869-1.00%
30 Hari$ -0.0002652-9.75%
60 Hari$ -0.00045-15.48%
90 Hari$ +0.0010982+80.79%
Perubahan Harga Astra Protocol Hari Ini

Hari ini, ASTRA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000024869 (-1.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAstra Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0002652 (-9.75%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Astra Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ASTRA mengalami perubahan sebanyak $ -0.00045 (-15.48%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Astra Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0010982 (+80.79%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Astra Protocol (ASTRA)?

Semak Astra Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Astra Protocol (ASTRA)

Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.

Astra Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Astra Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ASTRA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Astra Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Astra Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Astra Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Astra Protocol (ASTRA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Astra Protocol (ASTRA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Astra Protocol.

Semak Astra Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Astra Protocol (ASTRA)

Memahami tokenomik Astra Protocol (ASTRA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ASTRA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Astra Protocol (ASTRA)

Mencari cara membeli Astra Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Astra Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ASTRA kepada Mata Wang Tempatan

Astra Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Astra Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Astra Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Astra Protocol

Berapakah nilai Astra Protocol (ASTRA) hari ini?
Harga langsung ASTRA dalam USD ialah 0.0024574 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ASTRA ke USD?
Harga semasa ASTRA ke USD ialah $ 0.0024574. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Astra Protocol?
Had pasaran untuk ASTRA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ASTRA?
Bekalan edaran ASTRA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ASTRA?
ASTRA mencapai harga ATH sebanyak 0.5004097841977422 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ASTRA?
ASTRA melihat harga ATL sebanyak 0.000368237312114063 USD.
Berapakah jumlah dagangan ASTRA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ASTRAialah $ 50.03K USD.
Adakah ASTRA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ASTRA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ASTRAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:07:50 (UTC+8)

