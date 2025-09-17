Lagi Mengenai ASTRAAI

AstraAI Logo

AstraAIHargae(ASTRAAI)

1 ASTRAAI ke USD Harga Langsung:

$1.431
$1.431$1.431
+1.56%1D
USD
AstraAI (ASTRAAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:16:12 (UTC+8)

AstraAI (ASTRAAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.37
$ 1.37$ 1.37
24J Rendah
$ 1.545
$ 1.545$ 1.545
24J Tinggi

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 1.545
$ 1.545$ 1.545

$ 5.236339133268041
$ 5.236339133268041$ 5.236339133268041

$ 0.01784007500161164
$ 0.01784007500161164$ 0.01784007500161164

-0.21%

+1.56%

-6.35%

-6.35%

AstraAI (ASTRAAI) harga masa nyata ialah $ 1.431. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASTRAAI didagangkan antara $ 1.37 rendah dan $ 1.545 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASTRAAI sepanjang masa ialah $ 5.236339133268041, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01784007500161164.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASTRAAI telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, +1.56% dalam 24 jam dan -6.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AstraAI (ASTRAAI) Maklumat Pasaran

No.1044

$ 13.74M
$ 13.74M$ 13.74M

$ 59.23K
$ 59.23K$ 59.23K

$ 14.31M
$ 14.31M$ 14.31M

9.60M
9.60M 9.60M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

95.99%

ETH

Had Pasaran semasa AstraAI ialah $ 13.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.23K. Bekalan edaran ASTRAAI ialah 9.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.31M.

AstraAI (ASTRAAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AstraAI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02198+1.56%
30 Hari$ -0.965-40.28%
60 Hari$ -0.487-25.40%
90 Hari$ -0.076-5.05%
Perubahan Harga AstraAI Hari Ini

Hari ini, ASTRAAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.02198 (+1.56%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAstraAI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.965 (-40.28%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AstraAI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ASTRAAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.487 (-25.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AstraAI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.076 (-5.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AstraAI (ASTRAAI)?

Semak AstraAIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AstraAI (ASTRAAI)

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

AstraAI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AstraAI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ASTRAAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AstraAI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AstraAI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AstraAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AstraAI (ASTRAAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AstraAI (ASTRAAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AstraAI.

Semak AstraAI ramalan harga sekarang!

Tokenomik AstraAI (ASTRAAI)

Memahami tokenomik AstraAI (ASTRAAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ASTRAAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AstraAI (ASTRAAI)

Mencari cara membeli AstraAI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AstraAI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ASTRAAI kepada Mata Wang Tempatan

1 AstraAI(ASTRAAI) ke VND
37,656.765
1 AstraAI(ASTRAAI) ke AUD
A$2.13219
1 AstraAI(ASTRAAI) ke GBP
1.04463
1 AstraAI(ASTRAAI) ke EUR
1.20204
1 AstraAI(ASTRAAI) ke USD
$1.431
1 AstraAI(ASTRAAI) ke MYR
RM6.0102
1 AstraAI(ASTRAAI) ke TRY
59.05737
1 AstraAI(ASTRAAI) ke JPY
¥208.926
1 AstraAI(ASTRAAI) ke ARS
ARS$2,101.30902
1 AstraAI(ASTRAAI) ke RUB
119.0592
1 AstraAI(ASTRAAI) ke INR
125.89938
1 AstraAI(ASTRAAI) ke IDR
Rp23,459.01264
1 AstraAI(ASTRAAI) ke KRW
1,973.79261
1 AstraAI(ASTRAAI) ke PHP
81.32373
1 AstraAI(ASTRAAI) ke EGP
￡E.68.80248
1 AstraAI(ASTRAAI) ke BRL
R$7.56999
1 AstraAI(ASTRAAI) ke CAD
C$1.96047
1 AstraAI(ASTRAAI) ke BDT
174.2958
1 AstraAI(ASTRAAI) ke NGN
2,139.00156
1 AstraAI(ASTRAAI) ke COP
$5,568.09255
1 AstraAI(ASTRAAI) ke ZAR
R.24.78492
1 AstraAI(ASTRAAI) ke UAH
58.91427
1 AstraAI(ASTRAAI) ke VES
Bs228.96
1 AstraAI(ASTRAAI) ke CLP
$1,358.019
1 AstraAI(ASTRAAI) ke PKR
Rs406.17504
1 AstraAI(ASTRAAI) ke KZT
774.34272
1 AstraAI(ASTRAAI) ke THB
฿45.30546
1 AstraAI(ASTRAAI) ke TWD
NT$43.0731
1 AstraAI(ASTRAAI) ke AED
د.إ5.25177
1 AstraAI(ASTRAAI) ke CHF
Fr1.11618
1 AstraAI(ASTRAAI) ke HKD
HK$11.13318
1 AstraAI(ASTRAAI) ke AMD
֏547.2144
1 AstraAI(ASTRAAI) ke MAD
.د.م12.83607
1 AstraAI(ASTRAAI) ke MXN
$26.15868
1 AstraAI(ASTRAAI) ke SAR
ريال5.36625
1 AstraAI(ASTRAAI) ke PLN
5.12298
1 AstraAI(ASTRAAI) ke RON
лв6.09606
1 AstraAI(ASTRAAI) ke SEK
kr13.19382
1 AstraAI(ASTRAAI) ke BGN
лв2.36115
1 AstraAI(ASTRAAI) ke HUF
Ft469.63989
1 AstraAI(ASTRAAI) ke CZK
29.30688
1 AstraAI(ASTRAAI) ke KWD
د.ك0.435024
1 AstraAI(ASTRAAI) ke ILS
4.76523
1 AstraAI(ASTRAAI) ke AOA
Kz1,304.45667
1 AstraAI(ASTRAAI) ke BHD
.د.ب0.539487
1 AstraAI(ASTRAAI) ke BMD
$1.431
1 AstraAI(ASTRAAI) ke DKK
kr9.00099
1 AstraAI(ASTRAAI) ke HNL
L37.53513
1 AstraAI(ASTRAAI) ke MUR
64.75275
1 AstraAI(ASTRAAI) ke NAD
$24.85647
1 AstraAI(ASTRAAI) ke NOK
kr13.95225
1 AstraAI(ASTRAAI) ke NZD
$2.37546
1 AstraAI(ASTRAAI) ke PAB
B/.1.431
1 AstraAI(ASTRAAI) ke PGK
K5.98158
1 AstraAI(ASTRAAI) ke QAR
ر.ق5.20884
1 AstraAI(ASTRAAI) ke RSD
дин.141.29694

AstraAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AstraAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AstraAI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AstraAI

Berapakah nilai AstraAI (ASTRAAI) hari ini?
Harga langsung ASTRAAI dalam USD ialah 1.431 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ASTRAAI ke USD?
Harga semasa ASTRAAI ke USD ialah $ 1.431. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AstraAI?
Had pasaran untuk ASTRAAI ialah $ 13.74M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ASTRAAI?
Bekalan edaran ASTRAAI ialah 9.60M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ASTRAAI?
ASTRAAI mencapai harga ATH sebanyak 5.236339133268041 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ASTRAAI?
ASTRAAI melihat harga ATL sebanyak 0.01784007500161164 USD.
Berapakah jumlah dagangan ASTRAAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ASTRAAIialah $ 59.23K USD.
Adakah ASTRAAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
ASTRAAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ASTRAAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:16:12 (UTC+8)

AstraAI (ASTRAAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

