AstroVerse Harga Hari Ini

Harga langsung AstroVerse (ASTRO) hari ini ialah $ 0.00002607, dengan 12.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASTRO kepada USD penukaran adalah $ 0.00002607 setiap ASTRO.

AstroVerse kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ASTRO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASTRO didagangkan antara $ 0.0000209 (rendah) dan $ 0.000038 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ASTRO dipindahkan -10.14% dalam sejam terakhir dan -81.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 5.36K.

AstroVerse (ASTRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 5.36K$ 5.36K $ 5.36K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 312.84K$ 312.84K $ 312.84K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

