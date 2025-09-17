Lagi Mengenai ASTROS

Astro Armadillos Logo

Astro ArmadillosHargae(ASTROS)

1 ASTROS ke USD Harga Langsung:

$0.06045
-0.06%1D
USD
Astro Armadillos (ASTROS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:07:57 (UTC+8)

Astro Armadillos (ASTROS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.05996
24J Rendah
$ 0.06052
24J Tinggi

$ 0.05996
$ 0.06052
$ 0.11362255496661224
$ 0.019778041816782114
-0.05%

-0.06%

+0.78%

+0.78%

Astro Armadillos (ASTROS) harga masa nyata ialah $ 0.06045. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASTROS didagangkan antara $ 0.05996 rendah dan $ 0.06052 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASTROS sepanjang masa ialah $ 0.11362255496661224, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.019778041816782114.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASTROS telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +0.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Astro Armadillos (ASTROS) Maklumat Pasaran

No.1997

$ 1.54M
$ 6.30K
$ 6.05M
25.50M
100,000,000
100,000,000
25.49%

MATIC

Had Pasaran semasa Astro Armadillos ialah $ 1.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.30K. Bekalan edaran ASTROS ialah 25.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.05M.

Astro Armadillos (ASTROS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Astro Armadillos hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000363-0.06%
30 Hari$ -0.00019-0.32%
60 Hari$ -0.00052-0.86%
90 Hari$ +0.00772+14.64%
Perubahan Harga Astro Armadillos Hari Ini

Hari ini, ASTROS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000363 (-0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAstro Armadillos

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00019 (-0.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Astro Armadillos

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ASTROS mengalami perubahan sebanyak $ -0.00052 (-0.86%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Astro Armadillos

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00772 (+14.64%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Astro Armadillos (ASTROS)?

Semak Astro Armadilloshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Astro Armadillos (ASTROS)

Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

Astro Armadillos tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Astro Armadillos pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ASTROS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Astro Armadillos di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Astro Armadillos anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Astro Armadillos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Astro Armadillos (ASTROS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Astro Armadillos (ASTROS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Astro Armadillos.

Semak Astro Armadillos ramalan harga sekarang!

Tokenomik Astro Armadillos (ASTROS)

Memahami tokenomik Astro Armadillos (ASTROS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ASTROS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Astro Armadillos (ASTROS)

Mencari cara membeli Astro Armadillos? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Astro Armadillos di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ASTROS kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Astro Armadillos

Berapakah nilai Astro Armadillos (ASTROS) hari ini?
Harga langsung ASTROS dalam USD ialah 0.06045 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ASTROS ke USD?
Harga semasa ASTROS ke USD ialah $ 0.06045. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Astro Armadillos?
Had pasaran untuk ASTROS ialah $ 1.54M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ASTROS?
Bekalan edaran ASTROS ialah 25.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ASTROS?
ASTROS mencapai harga ATH sebanyak 0.11362255496661224 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ASTROS?
ASTROS melihat harga ATL sebanyak 0.019778041816782114 USD.
Berapakah jumlah dagangan ASTROS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ASTROSialah $ 6.30K USD.
Adakah ASTROS akan naik lebih tinggi tahun ini?
ASTROS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ASTROSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:07:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

