APRO Harga Hari Ini

Harga langsung APRO (AT) hari ini ialah $ 0.358, dengan 3.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AT kepada USD penukaran adalah $ 0.358 setiap AT.

APRO kini berada pada kedudukan #348 mengikut permodalan pasaran pada $ 82.34M, dengan bekalan edaran sebanyak 230.00M AT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AT didagangkan antara $ 0.3424 (rendah) dan $ 0.3736 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.88010688164916, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.10016620448615678.

Dalam prestasi jangka pendek, AT dipindahkan -1.44% dalam sejam terakhir dan -8.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.07M.

APRO (AT) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.348 Modal Pasaran $ 82.34M$ 82.34M $ 82.34M Kelantangan (24J) $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 358.00M$ 358.00M $ 358.00M Bekalan Peredaran 230.00M 230.00M 230.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 23.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa APRO ialah $ 82.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.07M. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 358.00M.