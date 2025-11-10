Tokenomik APRO (AT)

Tokenomik APRO (AT)

Lihat cerapan utama tentang APRO (AT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:33:59 (UTC+8)
USD

APRO (AT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk APRO (AT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 72.40M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 230.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 314.80M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.8956
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.10016620448615678
Harga Semasa:
$ 0.3148
APRO (AT) Maklumat

APRO is a decentralized oracle network tailored for the Bitcoin ecosystem, providing reliable, fast, and cost-effective data solutions. It aims to construct a secure and trustworthy computing platform by combining off-chain computing with on-chain verification. This approach extends data access and computing capabilities, offering customized computing logic services for decentralized application (DApp) businesses.

Laman Web Rasmi:
https://www.apro.com/
Kertas putih:
https://docs.apro.com/en/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/address/0x9be61A38725b265BC3eb7Bfdf17AfDFc9d26C130

Tokenomik APRO (AT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik APRO (AT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AT, terokai AT harga langsung token!

