Aethir (ATH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:21:08 (UTC+8)

Aethir (ATH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0575
$ 0.0575$ 0.0575
24J Rendah
$ 0.06505
$ 0.06505$ 0.06505
24J Tinggi

$ 0.0575
$ 0.0575$ 0.0575

$ 0.06505
$ 0.06505$ 0.06505

$ 0.10592652062460939
$ 0.10592652062460939$ 0.10592652062460939

$ 0.024430599906132534
$ 0.024430599906132534$ 0.024430599906132534

-2.90%

+1.70%

+44.16%

+44.16%

Aethir (ATH) harga masa nyata ialah $ 0.05974. Sepanjang 24 jam yang lalu, ATH didagangkan antara $ 0.0575 rendah dan $ 0.06505 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ATH sepanjang masa ialah $ 0.10592652062460939, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.024430599906132534.

Dari segi prestasi jangka pendek, ATH telah berubah sebanyak -2.90% sejak sejam yang lalu, +1.70% dalam 24 jam dan +44.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aethir (ATH) Maklumat Pasaran

No.100

$ 729.43M
$ 729.43M$ 729.43M

$ 6.06M
$ 6.06M$ 6.06M

$ 2.51B
$ 2.51B$ 2.51B

12.21B
12.21B 12.21B

42,000,000,000
42,000,000,000 42,000,000,000

42,000,000,000
42,000,000,000 42,000,000,000

29.07%

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa Aethir ialah $ 729.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.06M. Bekalan edaran ATH ialah 12.21B, dengan jumlah bekalan sebanyak 42000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.51B.

Aethir (ATH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aethir hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0009978+1.70%
30 Hari$ +0.02579+75.96%
60 Hari$ +0.02757+85.70%
90 Hari$ +0.02584+76.22%
Perubahan Harga Aethir Hari Ini

Hari ini, ATH mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0009978 (+1.70%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAethir

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.02579 (+75.96%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aethir

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ATH mengalami perubahan sebanyak $ +0.02757 (+85.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aethir

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02584 (+76.22%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aethir (ATH)?

Semak Aethirhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Aethir (ATH)

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

Aethir tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Aethir pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ATH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Aethir di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Aethir anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Aethir Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aethir (ATH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aethir (ATH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aethir.

Semak Aethir ramalan harga sekarang!

Tokenomik Aethir (ATH)

Memahami tokenomik Aethir (ATH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ATH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aethir (ATH)

Mencari cara membeli Aethir? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Aethir di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ATH kepada Mata Wang Tempatan

1 Aethir(ATH) ke VND
1,572.0581
1 Aethir(ATH) ke AUD
A$0.0890126
1 Aethir(ATH) ke GBP
0.0436102
1 Aethir(ATH) ke EUR
0.0501816
1 Aethir(ATH) ke USD
$0.05974
1 Aethir(ATH) ke MYR
RM0.250908
1 Aethir(ATH) ke TRY
2.4654698
1 Aethir(ATH) ke JPY
¥8.72204
1 Aethir(ATH) ke ARS
ARS$87.3386852
1 Aethir(ATH) ke RUB
4.9637966
1 Aethir(ATH) ke INR
5.2595096
1 Aethir(ATH) ke IDR
Rp979.3441056
1 Aethir(ATH) ke KRW
82.5134854
1 Aethir(ATH) ke PHP
3.4009982
1 Aethir(ATH) ke EGP
￡E.2.8722992
1 Aethir(ATH) ke BRL
R$0.3172194
1 Aethir(ATH) ke CAD
C$0.0818438
1 Aethir(ATH) ke BDT
7.276332
1 Aethir(ATH) ke NGN
89.2969624
1 Aethir(ATH) ke COP
$233.359375
1 Aethir(ATH) ke ZAR
R.1.0376838
1 Aethir(ATH) ke UAH
2.4594958
1 Aethir(ATH) ke VES
Bs9.5584
1 Aethir(ATH) ke CLP
$56.753
1 Aethir(ATH) ke PKR
Rs16.9566016
1 Aethir(ATH) ke KZT
32.3265088
1 Aethir(ATH) ke THB
฿1.8919658
1 Aethir(ATH) ke TWD
NT$1.7987714
1 Aethir(ATH) ke AED
د.إ0.2192458
1 Aethir(ATH) ke CHF
Fr0.0465972
1 Aethir(ATH) ke HKD
HK$0.4647772
1 Aethir(ATH) ke AMD
֏22.844576
1 Aethir(ATH) ke MAD
.د.م0.5358678
1 Aethir(ATH) ke MXN
$1.0974238
1 Aethir(ATH) ke SAR
ريال0.224025
1 Aethir(ATH) ke PLN
0.2144666
1 Aethir(ATH) ke RON
лв0.2556872
1 Aethir(ATH) ke SEK
kr0.5519976
1 Aethir(ATH) ke BGN
лв0.098571
1 Aethir(ATH) ke HUF
Ft19.6831352
1 Aethir(ATH) ke CZK
1.227657
1 Aethir(ATH) ke KWD
د.ك0.0182207
1 Aethir(ATH) ke ILS
0.1989342
1 Aethir(ATH) ke AOA
Kz54.4571918
1 Aethir(ATH) ke BHD
.د.ب0.02252198
1 Aethir(ATH) ke BMD
$0.05974
1 Aethir(ATH) ke DKK
kr0.3769594
1 Aethir(ATH) ke HNL
L1.5669802
1 Aethir(ATH) ke MUR
2.703235
1 Aethir(ATH) ke NAD
$1.0376838
1 Aethir(ATH) ke NOK
kr0.5848546
1 Aethir(ATH) ke NZD
$0.0997658
1 Aethir(ATH) ke PAB
B/.0.05974
1 Aethir(ATH) ke PGK
K0.2497132
1 Aethir(ATH) ke QAR
ر.ق0.2174536
1 Aethir(ATH) ke RSD
дин.5.917247

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aethir

Berapakah nilai Aethir (ATH) hari ini?
Harga langsung ATH dalam USD ialah 0.05974 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ATH ke USD?
Harga semasa ATH ke USD ialah $ 0.05974. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aethir?
Had pasaran untuk ATH ialah $ 729.43M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ATH?
Bekalan edaran ATH ialah 12.21B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ATH?
ATH mencapai harga ATH sebanyak 0.10592652062460939 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ATH?
ATH melihat harga ATL sebanyak 0.024430599906132534 USD.
Berapakah jumlah dagangan ATH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ATHialah $ 6.06M USD.
Adakah ATH akan naik lebih tinggi tahun ini?
ATH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ATHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:21:08 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

