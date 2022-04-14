Tokenomik Aethir (ATH)

Tokenomik Aethir (ATH)

Lihat cerapan utama tentang Aethir (ATH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Aethir (ATH) Maklumat

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

Laman Web Rasmi:
https://www.aethir.com/
Kertas putih:
https://aethir.gitbook.io/aethir/ljvx8d8ee4ElPliP31K1
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/Dm5BxyMetG3Aq5PaG1BrG7rBYqEMtnkjvPNMExfacVk7

Aethir (ATH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Aethir (ATH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 761.67M
$ 761.67M
Jumlah Bekalan:
$ 42.00B
$ 42.00B
Bekalan Edaran:
$ 12.21B
$ 12.21B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.62B
$ 2.62B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.2
$ 0.2
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.024430599906132534
$ 0.024430599906132534
Harga Semasa:
$ 0.06238
$ 0.06238

Tokenomik Aethir (ATH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Aethir (ATH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ATH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ATH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ATH, terokai ATH harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.