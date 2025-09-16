Lagi Mengenai ATLAS

$0.000882
Star Atlas (ATLAS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:21:27 (UTC+8)

Star Atlas (ATLAS) Maklumat Harga (USD)

$ 0.000865
$ 0.000905
$ 0.000865
$ 0.000905
$ 0.27733053
$ 0.000804697759854435
Star Atlas (ATLAS) harga masa nyata ialah $ 0.000882. Sepanjang 24 jam yang lalu, ATLAS didagangkan antara $ 0.000865 rendah dan $ 0.000905 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ATLAS sepanjang masa ialah $ 0.27733053, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000804697759854435.

Dari segi prestasi jangka pendek, ATLAS telah berubah sebanyak -0.68% sejak sejam yang lalu, -1.23% dalam 24 jam dan -4.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Star Atlas (ATLAS) Maklumat Pasaran

$ 18.25M
$ 22.60K
$ 31.75M
20.69B
36,000,000,000
SOL

Had Pasaran semasa Star Atlas ialah $ 18.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 22.60K. Bekalan edaran ATLAS ialah 20.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 36000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.75M.

Star Atlas (ATLAS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Star Atlas hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001098-1.23%
30 Hari$ -0.000125-12.42%
60 Hari$ -0.000154-14.87%
90 Hari$ -0.000071-7.46%
Perubahan Harga Star Atlas Hari Ini

Hari ini, ATLAS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001098 (-1.23%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStar Atlas

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000125 (-12.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Star Atlas

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ATLAS mengalami perubahan sebanyak $ -0.000154 (-14.87%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Star Atlas

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000071 (-7.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Star Atlas (ATLAS)?

Semak Star Atlashalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Star Atlas tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Star Atlas pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ATLAS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Star Atlas di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Star Atlas anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Star Atlas Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Star Atlas (ATLAS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Star Atlas (ATLAS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Star Atlas.

Semak Star Atlas ramalan harga sekarang!

Tokenomik Star Atlas (ATLAS)

Memahami tokenomik Star Atlas (ATLAS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ATLAS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Star Atlas (ATLAS)

Mencari cara membeli Star Atlas? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Star Atlas di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ATLAS kepada Mata Wang Tempatan

Star Atlas Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Star Atlas, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Star Atlas

Berapakah nilai Star Atlas (ATLAS) hari ini?
Harga langsung ATLAS dalam USD ialah 0.000882 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ATLAS ke USD?
Harga semasa ATLAS ke USD ialah $ 0.000882. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Star Atlas?
Had pasaran untuk ATLAS ialah $ 18.25M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ATLAS?
Bekalan edaran ATLAS ialah 20.69B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ATLAS?
ATLAS mencapai harga ATH sebanyak 0.27733053 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ATLAS?
ATLAS melihat harga ATL sebanyak 0.000804697759854435 USD.
Berapakah jumlah dagangan ATLAS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ATLASialah $ 22.60K USD.
Adakah ATLAS akan naik lebih tinggi tahun ini?
ATLAS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ATLASramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:21:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

