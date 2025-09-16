Lagi Mengenai ATN

Athene Network (ATN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:21:34 (UTC+8)

Athene Network (ATN) Maklumat Harga (USD)

Athene Network (ATN) harga masa nyata ialah $ 0.00001813. Sepanjang 24 jam yang lalu, ATN didagangkan antara $ 0.00001754 rendah dan $ 0.00001849 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ATN sepanjang masa ialah $ 67,618.3066592308, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000029153464250268.

Dari segi prestasi jangka pendek, ATN telah berubah sebanyak -1.79% sejak sejam yang lalu, -0.76% dalam 24 jam dan -7.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa Athene Network ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.20K. Bekalan edaran ATN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.33K.

Athene Network (ATN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Athene Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000001388-0.76%
30 Hari$ -0.00000581-24.27%
60 Hari$ -0.00003287-64.46%
90 Hari$ -0.00008787-82.90%
Perubahan Harga Athene Network Hari Ini

Hari ini, ATN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000001388 (-0.76%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAthene Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000581 (-24.27%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Athene Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ATN mengalami perubahan sebanyak $ -0.00003287 (-64.46%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Athene Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00008787 (-82.90%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Athene Network (ATN)?

Semak Athene Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Athene Network (ATN)

Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.

Athene Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Athene Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ATN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Athene Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Athene Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Athene Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Athene Network (ATN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Athene Network (ATN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Athene Network.

Semak Athene Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Athene Network (ATN)

Memahami tokenomik Athene Network (ATN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ATN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Athene Network (ATN)

Mencari cara membeli Athene Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Athene Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ATN kepada Mata Wang Tempatan

Athene Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Athene Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Athene Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Athene Network

Berapakah nilai Athene Network (ATN) hari ini?
Harga langsung ATN dalam USD ialah 0.00001813 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ATN ke USD?
Harga semasa ATN ke USD ialah $ 0.00001813. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Athene Network?
Had pasaran untuk ATN ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ATN?
Bekalan edaran ATN ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ATN?
ATN mencapai harga ATH sebanyak 67,618.3066592308 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ATN?
ATN melihat harga ATL sebanyak 0.000029153464250268 USD.
Berapakah jumlah dagangan ATN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ATNialah $ 2.20K USD.
Adakah ATN akan naik lebih tinggi tahun ini?
ATN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ATNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:21:34 (UTC+8)

Athene Network (ATN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

