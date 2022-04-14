Tokenomik Athene Network (ATN)

Tokenomik Athene Network (ATN)

Lihat cerapan utama tentang Athene Network (ATN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Athene Network (ATN) Maklumat

Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.

Laman Web Rasmi:
https://athene.network/
Kertas putih:
https://athene.network/pitch-deck
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x1c6fded596069ebda2ec079891f10efba2c111aa

Athene Network (ATN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Athene Network (ATN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 2.50B
$ 2.50B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 35.18K
$ 35.18K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.5543
$ 0.5543
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000029153464250268
$ 0.000029153464250268
Harga Semasa:
$ 0.00001407
$ 0.00001407

Tokenomik Athene Network (ATN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Athene Network (ATN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ATN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ATN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ATN, terokai ATN harga langsung token!

Athene Network (ATN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ATN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ATN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ATN? Halaman ramalan harga ATN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.