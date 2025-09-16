Apakah itu COSMOS (ATOM)

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

Tokenomik COSMOS (ATOM)

Memahami tokenomik COSMOS (ATOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ATOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

COSMOS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang COSMOS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai COSMOS Berapakah nilai COSMOS (ATOM) hari ini? Harga langsung ATOM dalam USD ialah 4.472 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ATOM ke USD? $ 4.472 . Lihat Harga semasa ATOM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran COSMOS? Had pasaran untuk ATOM ialah $ 2.09B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ATOM? Bekalan edaran ATOM ialah 468.30M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ATOM? ATOM mencapai harga ATH sebanyak 44.6955257850945 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ATOM? ATOM melihat harga ATL sebanyak 1.13096252523 USD . Berapakah jumlah dagangan ATOM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ATOMialah $ 1.47M USD . Adakah ATOM akan naik lebih tinggi tahun ini? ATOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ATOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

