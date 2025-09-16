Apakah itu AdvertisingTimeTrace (ATT)

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

AdvertisingTimeTrace Ramalan Harga (USD)

Tokenomik AdvertisingTimeTrace (ATT)

Memahami tokenomik AdvertisingTimeTrace (ATT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ATT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AdvertisingTimeTrace (ATT)

AdvertisingTimeTrace Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AdvertisingTimeTrace, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AdvertisingTimeTrace Berapakah nilai AdvertisingTimeTrace (ATT) hari ini? Harga langsung ATT dalam USD ialah 0.2582 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ATT ke USD? $ 0.2582 . Lihat Harga semasa ATT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AdvertisingTimeTrace? Had pasaran untuk ATT ialah $ 32.35M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ATT? Bekalan edaran ATT ialah 125.28M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ATT? ATT mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ATT? ATT melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan ATT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ATTialah $ 17.44K USD . Adakah ATT akan naik lebih tinggi tahun ini? ATT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ATTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

AdvertisingTimeTrace (ATT) Kemas Kini Industri Penting

