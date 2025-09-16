Lagi Mengenai ATT

$0.2582
+2.05%1D
AdvertisingTimeTrace (ATT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:21:29 (UTC+8)

AdvertisingTimeTrace (ATT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2465
24J Rendah
$ 0.262
24J Tinggi

$ 0.2465
$ 0.262
--
--
+2.41%

+2.05%

+5.34%

+5.34%

AdvertisingTimeTrace (ATT) harga masa nyata ialah $ 0.2582. Sepanjang 24 jam yang lalu, ATT didagangkan antara $ 0.2465 rendah dan $ 0.262 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ATT sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, ATT telah berubah sebanyak +2.41% sejak sejam yang lalu, +2.05% dalam 24 jam dan +5.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AdvertisingTimeTrace (ATT) Maklumat Pasaran

$ 32.35M
$ 17.44K
$ 542.22M
125.28M
2,100,000,000
2024-10-26 00:00:00

$ 0.2
MATIC

Had Pasaran semasa AdvertisingTimeTrace ialah $ 32.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 17.44K. Bekalan edaran ATT ialah 125.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 542.22M.

AdvertisingTimeTrace (ATT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AdvertisingTimeTrace hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005187+2.05%
30 Hari$ -0.0422-14.05%
60 Hari$ -0.0777-23.14%
90 Hari$ -0.1401-35.18%
Perubahan Harga AdvertisingTimeTrace Hari Ini

Hari ini, ATT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.005187 (+2.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAdvertisingTimeTrace

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0422 (-14.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AdvertisingTimeTrace

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ATT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0777 (-23.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AdvertisingTimeTrace

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.1401 (-35.18%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AdvertisingTimeTrace (ATT)?

Semak AdvertisingTimeTracehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AdvertisingTimeTrace (ATT)

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

AdvertisingTimeTrace tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AdvertisingTimeTrace pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ATT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AdvertisingTimeTrace di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AdvertisingTimeTrace anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AdvertisingTimeTrace Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AdvertisingTimeTrace (ATT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AdvertisingTimeTrace (ATT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AdvertisingTimeTrace.

Semak AdvertisingTimeTrace ramalan harga sekarang!

Tokenomik AdvertisingTimeTrace (ATT)

Memahami tokenomik AdvertisingTimeTrace (ATT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ATT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AdvertisingTimeTrace (ATT)

Mencari cara membeli AdvertisingTimeTrace? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AdvertisingTimeTrace di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ATT kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AdvertisingTimeTrace, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web AdvertisingTimeTrace Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AdvertisingTimeTrace

Berapakah nilai AdvertisingTimeTrace (ATT) hari ini?
Harga langsung ATT dalam USD ialah 0.2582 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ATT ke USD?
Harga semasa ATT ke USD ialah $ 0.2582. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AdvertisingTimeTrace?
Had pasaran untuk ATT ialah $ 32.35M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ATT?
Bekalan edaran ATT ialah 125.28M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ATT?
ATT mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ATT?
ATT melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan ATT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ATTialah $ 17.44K USD.
Adakah ATT akan naik lebih tinggi tahun ini?
ATT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ATTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:21:29 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

