BounceTokenHargae(AUCTION)

1 AUCTION ke USD Harga Langsung:

$9.645
$9.645$9.645
+0.62%1D
USD
BounceToken (AUCTION) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:16:45 (UTC+8)

BounceToken (AUCTION) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 9.387
$ 9.387$ 9.387
24J Rendah
$ 9.677
$ 9.677$ 9.677
24J Tinggi

$ 9.387
$ 9.387$ 9.387

$ 9.677
$ 9.677$ 9.677

$ 70.55596041
$ 70.55596041$ 70.55596041

$ 3.484607093787073
$ 3.484607093787073$ 3.484607093787073

-0.15%

+0.62%

+0.40%

+0.40%

BounceToken (AUCTION) harga masa nyata ialah $ 9.646. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUCTION didagangkan antara $ 9.387 rendah dan $ 9.677 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUCTION sepanjang masa ialah $ 70.55596041, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.484607093787073.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUCTION telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, +0.62% dalam 24 jam dan +0.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BounceToken (AUCTION) Maklumat Pasaran

No.532

$ 58.75M
$ 58.75M$ 58.75M

$ 571.44K
$ 571.44K$ 571.44K

$ 96.46M
$ 96.46M$ 96.46M

6.09M
6.09M 6.09M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

7,640,877.20358214
7,640,877.20358214 7,640,877.20358214

60.90%

2021-02-07 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa BounceToken ialah $ 58.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 571.44K. Bekalan edaran AUCTION ialah 6.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7640877.20358214. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96.46M.

BounceToken (AUCTION) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BounceToken hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.05943+0.62%
30 Hari$ -0.406-4.04%
60 Hari$ -1.098-10.22%
90 Hari$ +0.347+3.73%
Perubahan Harga BounceToken Hari Ini

Hari ini, AUCTION mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.05943 (+0.62%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBounceToken

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.406 (-4.04%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BounceToken

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AUCTION mengalami perubahan sebanyak $ -1.098 (-10.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BounceToken

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.347 (+3.73%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BounceToken (AUCTION)?

Semak BounceTokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BounceToken (AUCTION)

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

BounceToken tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BounceToken pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AUCTION ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BounceToken di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BounceToken anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BounceToken Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BounceToken (AUCTION) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BounceToken (AUCTION) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BounceToken.

Semak BounceToken ramalan harga sekarang!

Tokenomik BounceToken (AUCTION)

Memahami tokenomik BounceToken (AUCTION) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AUCTION dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BounceToken (AUCTION)

Mencari cara membeli BounceToken? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BounceToken di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BounceToken Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BounceToken, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BounceToken Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BounceToken

Berapakah nilai BounceToken (AUCTION) hari ini?
Harga langsung AUCTION dalam USD ialah 9.646 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AUCTION ke USD?
Harga semasa AUCTION ke USD ialah $ 9.646. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BounceToken?
Had pasaran untuk AUCTION ialah $ 58.75M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AUCTION?
Bekalan edaran AUCTION ialah 6.09M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AUCTION?
AUCTION mencapai harga ATH sebanyak 70.55596041 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AUCTION?
AUCTION melihat harga ATL sebanyak 3.484607093787073 USD.
Berapakah jumlah dagangan AUCTION?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AUCTIONialah $ 571.44K USD.
Adakah AUCTION akan naik lebih tinggi tahun ini?
AUCTION mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AUCTIONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:16:45 (UTC+8)

BounceToken (AUCTION) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

