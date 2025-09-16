Lagi Mengenai AUKI

$0.027073
-2.62%1D
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:21:37 (UTC+8)

AUKI (AUKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.026801
24J Rendah
$ 0.0296
24J Tinggi

-0.48%

-2.62%

+31.61%

+31.61%

AUKI (AUKI) harga masa nyata ialah $ 0.027073. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUKI didagangkan antara $ 0.026801 rendah dan $ 0.0296 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUKI sepanjang masa ialah $ 0.1812088789570057, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.007560517066171218.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUKI telah berubah sebanyak -0.48% sejak sejam yang lalu, -2.62% dalam 24 jam dan +31.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AUKI (AUKI) Maklumat Pasaran

No.3734

$ 0.00
$ 85.33K
$ 270.73M
0.00
10,000,000,000
9,998,170,584.66
0.00%

BASE

Had Pasaran semasa AUKI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 85.33K. Bekalan edaran AUKI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 9998170584.66. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 270.73M.

AUKI (AUKI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AUKI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0007284-2.62%
30 Hari$ +0.0148+120.58%
60 Hari$ +0.013691+102.30%
90 Hari$ +0.01327+96.13%
Perubahan Harga AUKI Hari Ini

Hari ini, AUKI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0007284 (-2.62%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAUKI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0148 (+120.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AUKI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AUKI mengalami perubahan sebanyak $ +0.013691 (+102.30%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AUKI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01327 (+96.13%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AUKI (AUKI)?

Semak halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AUKI (AUKI)

The posemesh is a decentralized machine perception network and collaborative spatial computing protocol, designed to allow digital devices to securely and privately exchange spatial data and computing power to form a shared understanding of the physical world.

AUKI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AUKI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AUKI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AUKI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AUKI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AUKI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AUKI (AUKI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AUKI (AUKI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AUKI.

Semak ramalan harga sekarang!

Tokenomik AUKI (AUKI)

Memahami tokenomik AUKI (AUKI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AUKI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AUKI (AUKI)

Mencari cara membeli AUKI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AUKI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AUKI kepada Mata Wang Tempatan

1 AUKI(AUKI) ke VND
712.425995
1 AUKI(AUKI) ke AUD
A$0.04033877
1 AUKI(AUKI) ke GBP
0.01976329
1 AUKI(AUKI) ke EUR
0.02274132
1 AUKI(AUKI) ke USD
$0.027073
1 AUKI(AUKI) ke MYR
RM0.1137066
1 AUKI(AUKI) ke TRY
1.11730271
1 AUKI(AUKI) ke JPY
¥3.952658
1 AUKI(AUKI) ke ARS
ARS$39.58018454
1 AUKI(AUKI) ke RUB
2.24949557
1 AUKI(AUKI) ke INR
2.38350692
1 AUKI(AUKI) ke IDR
Rp443.81960112
1 AUKI(AUKI) ke KRW
37.39349833
1 AUKI(AUKI) ke PHP
1.54126589
1 AUKI(AUKI) ke EGP
￡E.1.30166984
1 AUKI(AUKI) ke BRL
R$0.14375763
1 AUKI(AUKI) ke CAD
C$0.03709001
1 AUKI(AUKI) ke BDT
3.2974914
1 AUKI(AUKI) ke NGN
40.46763748
1 AUKI(AUKI) ke COP
$105.75390625
1 AUKI(AUKI) ke ZAR
R.0.47025801
1 AUKI(AUKI) ke UAH
1.11459541
1 AUKI(AUKI) ke VES
Bs4.33168
1 AUKI(AUKI) ke CLP
$25.71935
1 AUKI(AUKI) ke PKR
Rs7.68440032
1 AUKI(AUKI) ke KZT
14.64974176
1 AUKI(AUKI) ke THB
฿0.85740191
1 AUKI(AUKI) ke TWD
NT$0.81516803
1 AUKI(AUKI) ke AED
د.إ0.09935791
1 AUKI(AUKI) ke CHF
Fr0.02111694
1 AUKI(AUKI) ke HKD
HK$0.21062794
1 AUKI(AUKI) ke AMD
֏10.3527152
1 AUKI(AUKI) ke MAD
.د.م0.24284481
1 AUKI(AUKI) ke MXN
$0.49733101
1 AUKI(AUKI) ke SAR
ريال0.10152375
1 AUKI(AUKI) ke PLN
0.09719207
1 AUKI(AUKI) ke RON
лв0.11587244
1 AUKI(AUKI) ke SEK
kr0.25015452
1 AUKI(AUKI) ke BGN
лв0.04467045
1 AUKI(AUKI) ke HUF
Ft8.92001204
1 AUKI(AUKI) ke CZK
0.55635015
1 AUKI(AUKI) ke KWD
د.ك0.008257265
1 AUKI(AUKI) ke ILS
0.09015309
1 AUKI(AUKI) ke AOA
Kz24.67893461
1 AUKI(AUKI) ke BHD
.د.ب0.010206521
1 AUKI(AUKI) ke BMD
$0.027073
1 AUKI(AUKI) ke DKK
kr0.17083063
1 AUKI(AUKI) ke HNL
L0.71012479
1 AUKI(AUKI) ke MUR
1.22505325
1 AUKI(AUKI) ke NAD
$0.47025801
1 AUKI(AUKI) ke NOK
kr0.26504467
1 AUKI(AUKI) ke NZD
$0.04521191
1 AUKI(AUKI) ke PAB
B/.0.027073
1 AUKI(AUKI) ke PGK
K0.11316514
1 AUKI(AUKI) ke QAR
ر.ق0.09854572
1 AUKI(AUKI) ke RSD
дин.2.68158065

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AUKI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AUKI

Berapakah nilai AUKI (AUKI) hari ini?
Harga langsung AUKI dalam USD ialah 0.027073 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AUKI ke USD?
Harga semasa AUKI ke USD ialah $ 0.027073. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AUKI?
Had pasaran untuk AUKI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AUKI?
Bekalan edaran AUKI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AUKI?
AUKI mencapai harga ATH sebanyak 0.1812088789570057 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AUKI?
AUKI melihat harga ATL sebanyak 0.007560517066171218 USD.
Berapakah jumlah dagangan AUKI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AUKIialah $ 85.33K USD.
Adakah AUKI akan naik lebih tinggi tahun ini?
AUKI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AUKIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:21:37 (UTC+8)

AUKI (AUKI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

