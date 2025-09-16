Lagi Mengenai AUR

1 AUR ke USD Harga Langsung:

$0.446
+0.20%1D
Aurix (AUR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:21:44 (UTC+8)

Aurix (AUR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.32%

+0.20%

+1.75%

+1.75%

Aurix (AUR) harga masa nyata ialah $ 0.446. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUR didagangkan antara $ 0.4445 rendah dan $ 0.449 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUR sepanjang masa ialah $ 2.396338467130361, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00598702.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUR telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, +0.20% dalam 24 jam dan +1.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aurix (AUR) Maklumat Pasaran

No.4619

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Aurix ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 23.76K. Bekalan edaran AUR ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 17000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.92M.

Aurix (AUR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aurix hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00089+0.20%
30 Hari$ -0.0094-2.07%
60 Hari$ -0.0097-2.13%
90 Hari$ -0.0871-16.34%
Perubahan Harga Aurix Hari Ini

Hari ini, AUR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00089 (+0.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAurix

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0094 (-2.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aurix

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AUR mengalami perubahan sebanyak $ -0.0097 (-2.13%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aurix

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0871 (-16.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aurix (AUR)?

Semak Aurixhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Aurix (AUR)

AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.

Aurix tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Aurix pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AUR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Aurix di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Aurix anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Aurix Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aurix (AUR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aurix (AUR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aurix.

Semak Aurix ramalan harga sekarang!

Tokenomik Aurix (AUR)

Memahami tokenomik Aurix (AUR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AUR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aurix (AUR)

Mencari cara membeli Aurix? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Aurix di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AUR kepada Mata Wang Tempatan

1 Aurix(AUR) ke VND
11,736.49
1 Aurix(AUR) ke AUD
A$0.66454
1 Aurix(AUR) ke GBP
0.32558
1 Aurix(AUR) ke EUR
0.37464
1 Aurix(AUR) ke USD
$0.446
1 Aurix(AUR) ke MYR
RM1.8732
1 Aurix(AUR) ke TRY
18.40642
1 Aurix(AUR) ke JPY
¥65.116
1 Aurix(AUR) ke ARS
ARS$652.04308
1 Aurix(AUR) ke RUB
37.0403
1 Aurix(AUR) ke INR
39.26584
1 Aurix(AUR) ke IDR
Rp7,311.47424
1 Aurix(AUR) ke KRW
616.01966
1 Aurix(AUR) ke PHP
25.39078
1 Aurix(AUR) ke EGP
￡E.21.44368
1 Aurix(AUR) ke BRL
R$2.36826
1 Aurix(AUR) ke CAD
C$0.61102
1 Aurix(AUR) ke BDT
54.3228
1 Aurix(AUR) ke NGN
666.66296
1 Aurix(AUR) ke COP
$1,742.1875
1 Aurix(AUR) ke ZAR
R.7.74702
1 Aurix(AUR) ke UAH
18.36182
1 Aurix(AUR) ke VES
Bs71.36
1 Aurix(AUR) ke CLP
$423.7
1 Aurix(AUR) ke PKR
Rs126.59264
1 Aurix(AUR) ke KZT
241.33952
1 Aurix(AUR) ke THB
฿14.12482
1 Aurix(AUR) ke TWD
NT$13.42906
1 Aurix(AUR) ke AED
د.إ1.63682
1 Aurix(AUR) ke CHF
Fr0.34788
1 Aurix(AUR) ke HKD
HK$3.46988
1 Aurix(AUR) ke AMD
֏170.5504
1 Aurix(AUR) ke MAD
.د.م4.00062
1 Aurix(AUR) ke MXN
$8.19302
1 Aurix(AUR) ke SAR
ريال1.6725
1 Aurix(AUR) ke PLN
1.60114
1 Aurix(AUR) ke RON
лв1.90888
1 Aurix(AUR) ke SEK
kr4.12104
1 Aurix(AUR) ke BGN
лв0.7359
1 Aurix(AUR) ke HUF
Ft146.94808
1 Aurix(AUR) ke CZK
9.1653
1 Aurix(AUR) ke KWD
د.ك0.13603
1 Aurix(AUR) ke ILS
1.48518
1 Aurix(AUR) ke AOA
Kz406.56022
1 Aurix(AUR) ke BHD
.د.ب0.168142
1 Aurix(AUR) ke BMD
$0.446
1 Aurix(AUR) ke DKK
kr2.81426
1 Aurix(AUR) ke HNL
L11.69858
1 Aurix(AUR) ke MUR
20.1815
1 Aurix(AUR) ke NAD
$7.74702
1 Aurix(AUR) ke NOK
kr4.36634
1 Aurix(AUR) ke NZD
$0.74482
1 Aurix(AUR) ke PAB
B/.0.446
1 Aurix(AUR) ke PGK
K1.86428
1 Aurix(AUR) ke QAR
ر.ق1.62344
1 Aurix(AUR) ke RSD
дин.44.1763

Aurix Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aurix, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Aurix Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aurix

Berapakah nilai Aurix (AUR) hari ini?
Harga langsung AUR dalam USD ialah 0.446 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AUR ke USD?
Harga semasa AUR ke USD ialah $ 0.446. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aurix?
Had pasaran untuk AUR ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AUR?
Bekalan edaran AUR ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AUR?
AUR mencapai harga ATH sebanyak 2.396338467130361 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AUR?
AUR melihat harga ATL sebanyak 0.00598702 USD.
Berapakah jumlah dagangan AUR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AURialah $ 23.76K USD.
Adakah AUR akan naik lebih tinggi tahun ini?
AUR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AURramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:21:44 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

