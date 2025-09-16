Lagi Mengenai AURA

Aura Network Logo

Aura NetworkHargae(AURA)

1 AURA ke USD Harga Langsung:

$0.004468
$0.004468$0.004468
-0.44%1D
USD
Aura Network (AURA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:22:04 (UTC+8)

Aura Network (AURA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0044
$ 0.0044$ 0.0044
24J Rendah
$ 0.004519
$ 0.004519$ 0.004519
24J Tinggi

$ 0.0044
$ 0.0044$ 0.0044

$ 0.004519
$ 0.004519$ 0.004519

$ 0.21775856036612545
$ 0.21775856036612545$ 0.21775856036612545

$ 0.003605899566061821
$ 0.003605899566061821$ 0.003605899566061821

+0.06%

-0.44%

-22.30%

-22.30%

Aura Network (AURA) harga masa nyata ialah $ 0.004468. Sepanjang 24 jam yang lalu, AURA didagangkan antara $ 0.0044 rendah dan $ 0.004519 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AURA sepanjang masa ialah $ 0.21775856036612545, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003605899566061821.

Dari segi prestasi jangka pendek, AURA telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan -22.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aura Network (AURA) Maklumat Pasaran

No.4423

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 40.62K
$ 40.62K$ 40.62K

$ 4.47M
$ 4.47M$ 4.47M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

515,437,128.228313
515,437,128.228313 515,437,128.228313

0.00%

AURA

Had Pasaran semasa Aura Network ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 40.62K. Bekalan edaran AURA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 515437128.228313. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.47M.

Aura Network (AURA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aura Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001975-0.44%
30 Hari$ -0.005896-56.89%
60 Hari$ -0.007641-63.11%
90 Hari$ -0.00243-35.23%
Perubahan Harga Aura Network Hari Ini

Hari ini, AURA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001975 (-0.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAura Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.005896 (-56.89%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aura Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AURA mengalami perubahan sebanyak $ -0.007641 (-63.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aura Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00243 (-35.23%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aura Network (AURA)?

Semak Aura Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Aura Network (AURA)

Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.

Aura Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Aura Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AURA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Aura Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Aura Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Aura Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aura Network (AURA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aura Network (AURA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aura Network.

Semak Aura Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Aura Network (AURA)

Memahami tokenomik Aura Network (AURA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AURA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aura Network (AURA)

Mencari cara membeli Aura Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Aura Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami.

AURA kepada Mata Wang Tempatan

1 Aura Network(AURA) ke VND
117.57542
1 Aura Network(AURA) ke AUD
A$0.00665732
1 Aura Network(AURA) ke GBP
0.00326164
1 Aura Network(AURA) ke EUR
0.00375312
1 Aura Network(AURA) ke USD
$0.004468
1 Aura Network(AURA) ke MYR
RM0.0187656
1 Aura Network(AURA) ke TRY
0.18448372
1 Aura Network(AURA) ke JPY
¥0.652328
1 Aura Network(AURA) ke ARS
ARS$6.55129436
1 Aura Network(AURA) ke RUB
0.3699504
1 Aura Network(AURA) ke INR
0.3934074
1 Aura Network(AURA) ke IDR
Rp73.24588992
1 Aura Network(AURA) ke KRW
6.17124628
1 Aura Network(AURA) ke PHP
0.25431856
1 Aura Network(AURA) ke EGP
￡E.0.2149108
1 Aura Network(AURA) ke BRL
R$0.0236804
1 Aura Network(AURA) ke CAD
C$0.00612116
1 Aura Network(AURA) ke BDT
0.5442024
1 Aura Network(AURA) ke NGN
6.67858768
1 Aura Network(AURA) ke COP
$17.453125
1 Aura Network(AURA) ke ZAR
R.0.0775198
1 Aura Network(AURA) ke UAH
0.18394756
1 Aura Network(AURA) ke VES
Bs0.71488
1 Aura Network(AURA) ke CLP
$4.240132
1 Aura Network(AURA) ke PKR
Rs1.26819712
1 Aura Network(AURA) ke KZT
2.41772416
1 Aura Network(AURA) ke THB
฿0.1416356
1 Aura Network(AURA) ke TWD
NT$0.13457616
1 Aura Network(AURA) ke AED
د.إ0.01639756
1 Aura Network(AURA) ke CHF
Fr0.00352972
1 Aura Network(AURA) ke HKD
HK$0.03476104
1 Aura Network(AURA) ke AMD
֏1.7085632
1 Aura Network(AURA) ke MAD
.د.م0.04007796
1 Aura Network(AURA) ke MXN
$0.08194312
1 Aura Network(AURA) ke SAR
ريال0.016755
1 Aura Network(AURA) ke PLN
0.0160848
1 Aura Network(AURA) ke RON
лв0.01912304
1 Aura Network(AURA) ke SEK
kr0.041329
1 Aura Network(AURA) ke BGN
лв0.0073722
1 Aura Network(AURA) ke HUF
Ft1.47506552
1 Aura Network(AURA) ke CZK
0.0920408
1 Aura Network(AURA) ke KWD
د.ك0.00136274
1 Aura Network(AURA) ke ILS
0.01492312
1 Aura Network(AURA) ke AOA
Kz4.07289476
1 Aura Network(AURA) ke BHD
.د.ب0.001679968
1 Aura Network(AURA) ke BMD
$0.004468
1 Aura Network(AURA) ke DKK
kr0.02823776
1 Aura Network(AURA) ke HNL
L0.11719564
1 Aura Network(AURA) ke MUR
0.202177
1 Aura Network(AURA) ke NAD
$0.07760916
1 Aura Network(AURA) ke NOK
kr0.04383108
1 Aura Network(AURA) ke NZD
$0.00746156
1 Aura Network(AURA) ke PAB
B/.0.004468
1 Aura Network(AURA) ke PGK
K0.01867624
1 Aura Network(AURA) ke QAR
ر.ق0.01626352
1 Aura Network(AURA) ke RSD
дин.0.443449

Aura Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aura Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Aura Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aura Network

Berapakah nilai Aura Network (AURA) hari ini?
Harga langsung AURA dalam USD ialah 0.004468 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AURA ke USD?
Harga semasa AURA ke USD ialah $ 0.004468. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aura Network?
Had pasaran untuk AURA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AURA?
Bekalan edaran AURA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AURA?
AURA mencapai harga ATH sebanyak 0.21775856036612545 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AURA?
AURA melihat harga ATL sebanyak 0.003605899566061821 USD.
Berapakah jumlah dagangan AURA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AURAialah $ 40.62K USD.
Adakah AURA akan naik lebih tinggi tahun ini?
AURA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AURAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:22:04 (UTC+8)

Aura Network (AURA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Kalkulator AURA-ke-USD

Jumlah

AURA
AURA
USD
USD

1 AURA = 0.004468 USD

Berdagang AURA

AURAUSDT
$0.004468
$0.004468$0.004468
-0.44%

