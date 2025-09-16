Lagi Mengenai AURASOL

Aura Logo

AuraHargae(AURASOL)

1 AURASOL ke USD Harga Langsung:

$0.11986
$0.11986$0.11986
+9.00%1D
USD
Aura (AURASOL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:21:51 (UTC+8)

Aura (AURASOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.10731
$ 0.10731$ 0.10731
24J Rendah
$ 0.125
$ 0.125$ 0.125
24J Tinggi

$ 0.10731
$ 0.10731$ 0.10731

$ 0.125
$ 0.125$ 0.125

$ 0.2395852314906215
$ 0.2395852314906215$ 0.2395852314906215

$ 0.00056213727092408
$ 0.00056213727092408$ 0.00056213727092408

-2.53%

+9.00%

+19.78%

+19.78%

Aura (AURASOL) harga masa nyata ialah $ 0.11986. Sepanjang 24 jam yang lalu, AURASOL didagangkan antara $ 0.10731 rendah dan $ 0.125 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AURASOL sepanjang masa ialah $ 0.2395852314906215, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00056213727092408.

Dari segi prestasi jangka pendek, AURASOL telah berubah sebanyak -2.53% sejak sejam yang lalu, +9.00% dalam 24 jam dan +19.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aura (AURASOL) Maklumat Pasaran

No.239

$ 115.46M
$ 115.46M$ 115.46M

$ 261.12K
$ 261.12K$ 261.12K

$ 115.71M
$ 115.71M$ 115.71M

963.29M
963.29M 963.29M

965,383,478
965,383,478 965,383,478

963,288,620
963,288,620 963,288,620

99.78%

SOL

Had Pasaran semasa Aura ialah $ 115.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 261.12K. Bekalan edaran AURASOL ialah 963.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 963288620. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 115.71M.

Aura (AURASOL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aura hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0098967+9.00%
30 Hari$ -0.04302-26.42%
60 Hari$ -0.07914-39.77%
90 Hari$ -0.00775-6.08%
Perubahan Harga Aura Hari Ini

Hari ini, AURASOL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0098967 (+9.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAura

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.04302 (-26.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aura

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AURASOL mengalami perubahan sebanyak $ -0.07914 (-39.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aura

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00775 (-6.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aura (AURASOL)?

Semak Aurahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Aura (AURASOL)

The token with the most aura.

Aura tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Aura pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AURASOL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Aura di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Aura anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Aura Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aura (AURASOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aura (AURASOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aura.

Semak Aura ramalan harga sekarang!

Tokenomik Aura (AURASOL)

Memahami tokenomik Aura (AURASOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AURASOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aura (AURASOL)

Mencari cara membeli Aura? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Aura di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AURASOL kepada Mata Wang Tempatan

1 Aura(AURASOL) ke VND
3,154.1159
1 Aura(AURASOL) ke AUD
A$0.1785914
1 Aura(AURASOL) ke GBP
0.0874978
1 Aura(AURASOL) ke EUR
0.1006824
1 Aura(AURASOL) ke USD
$0.11986
1 Aura(AURASOL) ke MYR
RM0.503412
1 Aura(AURASOL) ke TRY
4.9466222
1 Aura(AURASOL) ke JPY
¥17.49956
1 Aura(AURASOL) ke ARS
ARS$175.2329228
1 Aura(AURASOL) ke RUB
9.954373
1 Aura(AURASOL) ke INR
10.5524744
1 Aura(AURASOL) ke IDR
Rp1,964.9177184
1 Aura(AURASOL) ke KRW
165.5518306
1 Aura(AURASOL) ke PHP
6.8236298
1 Aura(AURASOL) ke EGP
￡E.5.7628688
1 Aura(AURASOL) ke BRL
R$0.6364566
1 Aura(AURASOL) ke CAD
C$0.1642082
1 Aura(AURASOL) ke BDT
14.598948
1 Aura(AURASOL) ke NGN
179.1619336
1 Aura(AURASOL) ke COP
$468.203125
1 Aura(AURASOL) ke ZAR
R.2.0819682
1 Aura(AURASOL) ke UAH
4.9346362
1 Aura(AURASOL) ke VES
Bs19.1776
1 Aura(AURASOL) ke CLP
$113.867
1 Aura(AURASOL) ke PKR
Rs34.0210624
1 Aura(AURASOL) ke KZT
64.8586432
1 Aura(AURASOL) ke THB
฿3.7959662
1 Aura(AURASOL) ke TWD
NT$3.6089846
1 Aura(AURASOL) ke AED
د.إ0.4398862
1 Aura(AURASOL) ke CHF
Fr0.0934908
1 Aura(AURASOL) ke HKD
HK$0.9325108
1 Aura(AURASOL) ke AMD
֏45.834464
1 Aura(AURASOL) ke MAD
.د.م1.0751442
1 Aura(AURASOL) ke MXN
$2.2018282
1 Aura(AURASOL) ke SAR
ريال0.449475
1 Aura(AURASOL) ke PLN
0.4302974
1 Aura(AURASOL) ke RON
лв0.5130008
1 Aura(AURASOL) ke SEK
kr1.1075064
1 Aura(AURASOL) ke BGN
лв0.197769
1 Aura(AURASOL) ke HUF
Ft39.4914728
1 Aura(AURASOL) ke CZK
2.463123
1 Aura(AURASOL) ke KWD
د.ك0.0365573
1 Aura(AURASOL) ke ILS
0.3991338
1 Aura(AURASOL) ke AOA
Kz109.2607802
1 Aura(AURASOL) ke BHD
.د.ب0.04518722
1 Aura(AURASOL) ke BMD
$0.11986
1 Aura(AURASOL) ke DKK
kr0.7563166
1 Aura(AURASOL) ke HNL
L3.1439278
1 Aura(AURASOL) ke MUR
5.423665
1 Aura(AURASOL) ke NAD
$2.0819682
1 Aura(AURASOL) ke NOK
kr1.1734294
1 Aura(AURASOL) ke NZD
$0.2001662
1 Aura(AURASOL) ke PAB
B/.0.11986
1 Aura(AURASOL) ke PGK
K0.5010148
1 Aura(AURASOL) ke QAR
ر.ق0.4362904
1 Aura(AURASOL) ke RSD
дин.11.872133

Aura Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aura, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Aura Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aura

Berapakah nilai Aura (AURASOL) hari ini?
Harga langsung AURASOL dalam USD ialah 0.11986 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AURASOL ke USD?
Harga semasa AURASOL ke USD ialah $ 0.11986. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aura?
Had pasaran untuk AURASOL ialah $ 115.46M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AURASOL?
Bekalan edaran AURASOL ialah 963.29M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AURASOL?
AURASOL mencapai harga ATH sebanyak 0.2395852314906215 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AURASOL?
AURASOL melihat harga ATL sebanyak 0.00056213727092408 USD.
Berapakah jumlah dagangan AURASOL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AURASOLialah $ 261.12K USD.
Adakah AURASOL akan naik lebih tinggi tahun ini?
AURASOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AURASOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:21:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AURASOL-ke-USD

Jumlah

AURASOL
AURASOL
USD
USD

1 AURASOL = 0.11986 USD

Berdagang AURASOL

AURASOLUSDT
$0.11986
$0.11986$0.11986
+8.79%

